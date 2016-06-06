苏宁云商将收购国际米兰足球俱乐部69%股权--消息

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透中国南京6月6日 - 一知情消息人士周一表示，中国零售业巨头苏宁云商(002024.SZ)已同意收购意大利国际米兰足球俱乐部68.55%的股份。
知情人士表示，前国际米兰主席Massimo Moratti将出售其全部持股，即接近30%股份，而当前持有多数股权的大股东Erick Thohir，将把持股比例降到31%，并且继续担任国际米兰主席。
苏宁云商和国际米兰定于周一在南京发表声明。外界广泛预期届时会证实苏宁将收购国际米兰的多数股权。
打给该俱乐部米兰办公室的电话无人接听。(完)
(编译 王洋/张涛；审校 蔡美珍/高琦)
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路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。