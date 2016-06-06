苏宁云商将收购国际米兰足球俱乐部69%股权--消息

路透中国南京6月6日 - 一知情消息人士周一表示，中国零售业巨头苏宁云商(002024.SZ)已同意收购意大利国际米兰足球俱乐部68.55%的股份。

知情人士表示，前国际米兰主席Massimo Moratti将出售其全部持股，即接近30%股份，而当前持有多数股权的大股东Erick Thohir，将把持股比例降到31%，并且继续担任国际米兰主席。

苏宁云商和国际米兰定于周一在南京发表声明。外界广泛预期届时会证实苏宁将收购国际米兰的多数股权。

打给该俱乐部米兰办公室的电话无人接听。(完)