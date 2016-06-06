苏宁体育以约2.7亿欧元收购意大利国际米兰约七成股权

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透上海6月6日 - 中国家电连锁零售商--苏宁云商(002024.SZ)母公司苏宁控股周一宣布，旗下苏宁体育集团透过收购老股和认购增发新股的形式，以约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权。这是中资企业首次并购意大利主流足球俱乐部。
而国际米兰目前最大股东托希尔（Erick Thohir)仍保持国际米兰俱乐部约三成股权。
体育产业已成为不少中国企业海外收购的主要方向之一，其中并购足球俱乐部案例不少。例如大连万达集团参股西班牙马德里竞技俱乐部；互动娱乐(300043.SZ)收购皇家西班牙人俱乐部控股权，以及5月联合睿康以6,000万英镑收购英超阿斯顿维拉俱乐部。
体育产业是苏宁控股近阶段确立的六大产业板块之一，其余五大板块包括零售、地产、金融、投资、文化创意。其体育板块业务涵盖国内国际俱乐部经营、体育传媒、青训发展、市场推广、赛事运营与商业销售等全产业链经营，去年底苏宁接手原江苏国信舜天足球俱乐部，从而进军国内甲A联赛。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。