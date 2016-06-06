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中国财经 | 2016年 6月 6日 星期一 15:36 BJT

苏宁体育以约2.7亿欧元收购意大利国际米兰约七成股权

路透上海6月6日 - 中国家电连锁零售商--苏宁云商(002024.SZ)母公司苏宁控股周一宣布，旗下苏宁体育集团透过收购老股和认购增发新股的形式，以约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权。这是中资企业首次并购意大利主流足球俱乐部。

而国际米兰目前最大股东托希尔（Erick Thohir)仍保持国际米兰俱乐部约三成股权。

体育产业已成为不少中国企业海外收购的主要方向之一，其中并购足球俱乐部案例不少。例如大连万达集团参股西班牙马德里竞技俱乐部；互动娱乐(300043.SZ)收购皇家西班牙人俱乐部控股权，以及5月联合睿康以6,000万英镑收购英超阿斯顿维拉俱乐部。

体育产业是苏宁控股近阶段确立的六大产业板块之一，其余五大板块包括零售、地产、金融、投资、文化创意。其体育板块业务涵盖国内国际俱乐部经营、体育传媒、青训发展、市场推广、赛事运营与商业销售等全产业链经营，去年底苏宁接手原江苏国信舜天足球俱乐部，从而进军国内甲A联赛。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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