苏宁云商斥资30亿元收购天天快递70%股权 加速物流社会化

路透上海1月3日 - 中国大型家电零售商苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)周一稍晚刊登公告称，全资子公司江苏苏宁物流公司拟以29.75亿元人民币现金收购天天快递70%股权，从而强化苏宁物流最后一公里的配送能力，加速其物流业务社会化。

公告显示，苏宁物流将向天天快递的自然人股东何文孝等收购其所持天天快递70%股权，后者估值确定为42.5亿元，并约定在本次转让交割后一年内，苏宁物流将以同等估值收购天天快递其余30%股权。

天天快递是国内民营快递业中继“四通一达”后一支快速成长的新生力量，2016年预计全年完成票件量12.6亿件，在全国拥有61个分拨中心，超过1万个配送网点，并在国内八个城市建立国际仓，设有三家跨境仓。

公告称，天天快递2016年预测税后净利不低于8,400万元，公司管理层预测2017年税后净利不低于1.8亿元，收购估值对应的市盈率分别为50.6倍和23.6倍。

公告指出，自2015年起，苏宁物流以公司化独立运营，形成以选址、开发、建设为一体的物流资产运营与涵盖仓储、运输、配送全流程的物流服务运营相结合的物流全价值链。随着线上业务的发展，公司需投入较多的资金、人力等进行物流网络的拓宽与加深，通过收购天天快递，可以在相对短期内整合双方在仓储、干线、末端等方面的快递网络资源，提高配送效率，降低运营成本，进而提高整张物流网络的规模效应和灵活性。

苏宁物流目前主要服务于苏宁自身的零售业务，在此基础上逐步拓展社会化业务。并购天天快递后，苏宁物流的社会化业务占比将大大提升，整个苏宁物流体系的独立性也会显着提高；此外，天天快递自身不断成长的盈利能力还能帮助苏宁物流提高综合利润水平。

未来，整合的苏宁物流网络将依托于苏宁物流平台，进一步打造物流云，通过全网物流数据对消费需求、前端采购、供应链等环节进行优化，提升苏宁互联网零售的核心能力。

苏宁云商上周五收报11.45元，周一因国定假日A股休市，过去一个月该股累计下跌1.9%。（完）