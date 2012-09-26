苏宁电器将以6600万美元收购红孩子

路透北京9月26日电---中国电商行业或正步入密集整合期.中国最大家电零售连锁企业之一的苏宁电器(002024.SZ)公告称,将以6,600万美金的基准收购价款收购红孩子公司在国内以"红孩子"、"缤购"等品牌开展的母婴等产品的销售业务、品牌与相关资产.

周一晚间刊登在深圳证券交易所的公告显示,是次交易实施後,能实现苏宁电子商务平台在母婴、化妆品垂直电商方面快速切入,丰富产品品类和SKU,缩短进入品类的培育时间,有效提升企业市场规模.

对於红孩子後期发展规模,公司公告指出,将对其进行全面整合,包括采购、物流、服务、信息、人力资源等,借助苏宁已经形成的强大後台能力,共享各类资源,可进一步提升供应链效率,优化费用结构,降低经营成本.

"考虑到红孩子公司目前的资金状况、物流能力对其销售的制约,通过在苏宁平台上的整合运营,可以快速提升其规模和利润."苏宁电器表示.

在运营层面,红孩子网站将与苏宁电子商务平台进行全面整合,作为苏宁易购的母婴频道进行运作,同时保留"红孩子"品牌及独立域名.在整体的客户流量导入上,红孩子网站将更多依托苏宁易购的整体宣传,获得大量的客户与浏览量,其广告营销投入将大幅下降.

红孩子公司最早於2004年开始在中国国内以直邮目录形式销售母婴产品,随後推出B2C网站,是国内最早专注于母婴用品的电商企业.该公司此前已先後进行了多轮融资,吸引到包括美国知名风险投资公司北极光、NEA、凯鹏华盈(KPCB)等数千亿美金的融资.

红孩子此前一直筹划上市事宜,但由於资本市场遇冷最终放弃IPO计划.

苏宁电器周二停牌,停牌前收报6.16元人民币.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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