苏宁控股在沪设立投资集团 3-5年内管理规模300-500亿元

路透上海3月30日 - 中国大型家电零售企业--苏宁云商(002024.SZ)母公司苏宁控股周三宣布，在上海设立苏宁投资集团，计划未来3-5年内实现300-500亿元人民币的资产管理规模。

公司新闻稿称，苏宁控股正计划在上海设立第二总部，投资集团是首个落户上海的产业集团。根据苏宁控股董事长张近东的规划，上海将作为苏宁全品类、全渠道、全产业拓展的重要战略区域，尤其在互联网零售、文化娱乐、金融投资等产业上，加强多元产业在上海的融合、集聚发展。

苏宁投资集团副总裁杨洋表示，苏宁投资主题将紧跟业务演进，重点关注能够创造新型消费场景、提升用户消费体验、提供优质消费内容的企业，为用户提供“健康快乐的品质生活”。

目前投资集团共有四个主题投资基金，除已设立的苏宁金石基金、苏宁润东及苏宁青创基金外，还将与合作伙伴共同设立文化基金和消费基金，规模都在20亿元左右，文化基金主要投资内容和创意产业，消费基金重点投资早期的消费行业标的。

新闻稿指出，伴随着苏宁投资集团的成立，苏宁五大产业的格局日渐清晰。作为苏宁五大产业的最后一块拼图，苏宁投资集团与苏宁云商、苏宁置业、苏宁金控、苏宁文创共同构成苏宁控股集团的生态系统。

苏宁的发展已经从1.0时代（连锁零售）、2.0时代（互联网零售平台）进入3.0时代，通过不断的投资和产业积淀，苏宁已经搭建了宽广的生态系统平台，让创新的企业在苏宁生态圈内发挥各自的价值。而苏宁投资集团的成立，将成为苏宁3.0生态演进的加速器，通过投资的纽带，对开放平台形成资源的有效整合。（完）