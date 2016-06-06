卫宁健康联手苏宁云商等拟发起成立金诚财险

路透上海6月6日 - 中国卫宁健康科技集团股份公司(300253.SZ)周一盘后公告称，拟与苏宁云商(002024.SZ)等一起发起成立金诚财产保险股份公司，后者注册资本10亿元人民币。

公告显示，金诚财险注册地在天津，前五大股东（两家并列）共占出资额的76%，全部以现金出资。其中苏宁云商出资2亿元，占股两成，卫宁健康和渤海财险分别出资1亿元，占股一成，主要出资人还包括简易东方（北京）数字科技公司、北京金懋信息科技有限公司和北京华远联智科技有限公司，分别占股14%、11%和11%。

公告指出，保险业作为金融业的重要组成部分，将借助以互联网为基础的新技术和新商业模式，充分发挥规模经济效益、经营成本低、信息交流便利、经营模式灵活等优点，改善传统保险业设计产品和提供服务的方式，展现广阔的市场发展空间。

近阶段，上市公司参与发起成立保险公司快速升温，大名城(600094.SS)、国际医学(000516.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、锦龙股份(000712.SZ)、中联重科(000157.SZ)等上市公司纷纷宣布参与筹建保险公司，或是出于打通险资这一融资渠道，或是希望将保险与现有业务有机结合。（完）