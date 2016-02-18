三一重工设立建筑工业化子公司 五年内规划投资60亿元

路透上海2月18日 - 中国大型工程机械生产商三一重工股份有限公司(600031.SS)进入建筑工业化的新领域。公司周四早间公告称，公司拟在江苏昆山设立一家子公司昆山三一住工，从事预制构件的生产及销售、用建筑工业化方式总承包施工工程项目等，五年内规划投资60亿元人民币。

公告指出，公司建筑工业化项目计划首期选址在昆山经济技术开发区三一产业园，利用公司现有厂房进行建设，计划2016年开始投产。昆山经济技术开发区管委会将大力支持公司参与昆山市发展新型建筑工业化、建造绿色节能建筑。

昆山三一住工将致力于发展新型建筑工业化，把昆山作为公司建筑工业化的华东及海外总部。公司计划通过自身产能建设及对外投资，至2020年，昆山三一住工规划将形成可承担建筑工业化方式建筑面积1,000万平米以上的年产能。

三一重工指出，建筑工业化为公司发展战略转型方向之一，发展建筑工业化预计将成为公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力。

业务转型已成为传统企业的新趋势。三一重工周三晚间还有公告称，其全资子公司三一汽车制造公司近日收到国家国防科技工业局颁发的武器装备科研生产许可证，从而获得在许可范围内武器装备科研生产活动的资格。

三一重工周三收报4.91元，过去一个月累计下跌11%。（完）