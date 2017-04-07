美国个股：Sunoco将以33亿美元向日本Seven & I控股出售1,110家便利店

路透4月6日 - 美国Sunoco LP周四称，将作价33亿美元把1,110家便利店出售给日本Seven & I控股，因为这家总部在德州的企业把重心转移至燃料供应业务上。

Sunoco股价周四盘中一度上涨24%，为三年来最大盘中百分比涨幅，收盘大涨20%，至28.69美元。

做为交易的一部分，Sunoco还将每年向Seven & I控股的一家子公司提供约22亿加仑燃油，为期15年。Seven & I控股是7-Eleven便利连锁店的运营商。

Sunoco的网站显示，该公司运营约1,350家零售加油站和便利店。

该公司还称，计划在第四季末再出售200家便利店，并将通过收购等方式扩展其分销业务。

Sunoco称，预计将把上述出售所得主要用于偿还债务。截至12月，该公司的债务大约为45.1亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)