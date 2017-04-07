美国个股：Sunoco将以33亿美元向日本Seven & I控股出售1,110家便利店

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透4月6日 - 美国Sunoco LP周四称，将作价33亿美元把1,110家便利店出售给日本Seven & I控股，因为这家总部在德州的企业把重心转移至燃料供应业务上。
Sunoco股价周四盘中一度上涨24%，为三年来最大盘中百分比涨幅，收盘大涨20%，至28.69美元。
做为交易的一部分，Sunoco还将每年向Seven & I控股的一家子公司提供约22亿加仑燃油，为期15年。Seven & I控股是7-Eleven便利连锁店的运营商。
Sunoco的网站显示，该公司运营约1,350家零售加油站和便利店。
该公司还称，计划在第四季末再出售200家便利店，并将通过收购等方式扩展其分销业务。
Sunoco称，预计将把上述出售所得主要用于偿还债务。截至12月，该公司的债务大约为45.1亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。