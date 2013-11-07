尚德电力提交临时清算申请

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透11月6日 -曾经是全球最大太阳能面板企业的中国尚德电力STP.N提交临时清算申请，暗示经过数年太阳能面板价格大幅下跌后，其可能破产倒闭。
尚德电力股价周三在纽交所盘中一度大跌23%至1.15美元。
“我们的确认为这是尚德电力的结局，”Raymond James分析师Ryan Berney对路透表示。
尚德电力在注册地开曼群岛申请临时清算。
临时清算是一种紧急程序，一家公司只有在向法院提交清盘请求后才可以申请这一程序。
尚德电力还表示，其将考虑根据美国破产法第15章申请破产保护，以便美国法院可以阻止债权人扣押其美国资产。
尚德电力美国债权人在10月时根据破产法第七章对该公司提出非自愿破产请求。尚德电力曾表示，其将对抗关掉该公司的努力。
根据破产法第七章，应指定一名受托人监督资产出售，以向债权人偿债。
“(提交临时清算申请)目的是通过开曼群岛的流程达成协议，(尚德电力)会试图在美国利用破产法第15章加强保护，并以此避免强制性破产，”Allen & Overy律师事务所的合伙人Ken Coleman表示。
Coleman未参与尚德电力的这个案子。
中国制造商产能扩张过快，造成全球产能太阳能面板过剩，与此同时，太阳能的传统主要市场欧洲国家则缩减了消费者补贴。随之而来的价格下降迫使很多生产商削减产能。
顺风光电国际有限公司(1165.HK)上周同意，以4.92亿美元收购尚德电力主要制造子公司--无锡尚德，此后尚德电力资产所剩无几。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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