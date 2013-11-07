尚德电力提交临时清算申请

路透11月6日 -曾经是全球最大太阳能面板企业的中国尚德电力STP.N提交临时清算申请，暗示经过数年太阳能面板价格大幅下跌后，其可能破产倒闭。

尚德电力股价周三在纽交所盘中一度大跌23%至1.15美元。

“我们的确认为这是尚德电力的结局，”Raymond James分析师Ryan Berney对路透表示。

尚德电力在注册地开曼群岛申请临时清算。

临时清算是一种紧急程序，一家公司只有在向法院提交清盘请求后才可以申请这一程序。

尚德电力还表示，其将考虑根据美国破产法第15章申请破产保护，以便美国法院可以阻止债权人扣押其美国资产。

尚德电力美国债权人在10月时根据破产法第七章对该公司提出非自愿破产请求。尚德电力曾表示，其将对抗关掉该公司的努力。

根据破产法第七章，应指定一名受托人监督资产出售，以向债权人偿债。

“(提交临时清算申请)目的是通过开曼群岛的流程达成协议，(尚德电力)会试图在美国利用破产法第15章加强保护，并以此避免强制性破产，”Allen & Overy律师事务所的合伙人Ken Coleman表示。

Coleman未参与尚德电力的这个案子。

中国制造商产能扩张过快，造成全球产能太阳能面板过剩，与此同时，太阳能的传统主要市场欧洲国家则缩减了消费者补贴。随之而来的价格下降迫使很多生产商削减产能。

顺风光电国际有限公司(1165.HK)上周同意，以4.92亿美元收购尚德电力主要制造子公司--无锡尚德，此后尚德电力资产所剩无几。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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