美国个股：中国尚德电力5.41亿美元可转债违约，并引发更多连带违约

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透3月18日 - 中国太阳能面板生产商尚德电力 表示，该公司上周五到期的5.41亿美元债券违约，并导致该公司从International Finance Corp 和中国银行业者获得的贷款也发生连带违约。
尚德电力无力偿还该批利率为3%的可转换债券本金，或将招致针对该公司的法律诉讼。债券持有人Trondheim Capital Partners LP上周对路透表示，如果尚德发生违约，就将起诉该公司。
“对于美国太阳能企业来说，在这种环境下，破产是不可避免的。”Raymond James分析师Pavel Molchanov表示。
“然而对尚德而言，破产(以及随之而来的行业污名)却是可能避免的--不过前提是无锡政府(或其他公共部门)提供充足的短期资金支持。”
了解内情的消息人士上周对路透表示，中国无锡市政府已经与该公司展开救助协商。
尚德周一发表声明称，该公司并不知道有任何债券持有人针对该公司启动了法律程序，并称其正与某些供应商和贷款方进行谈判，涉及其他一些无力支付货款或无法偿还贷款的事宜。
尚德的公共关系顾问Weber Shandwick不愿在公司声明外进一步置评。
尚德电力股价周一重挫8.4%至0.64美元。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉