尚德或卷入反担保骗局 国开行回应其未受影响--《财经》

路透上海8月8日电---《财经》杂志网站刊登报导称,针对近期光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N可能卷入反担保骗局事件,事件关联人中国国家开发银行回应称,尚德对国开行贷款提供担保的法律效力不受此次反担保事件的任何影响.

尚德投资的一家基金--环球太阳能基金(GSF)在意大利投资多个太阳能电站项目,国开行向这些项目提供贷款,尚德作为贷款担保人,而基金管理人环球太阳能基金管理公司的相关方提供5.6亿欧元等值的政府债券作为反担保.近日尚德发现此项反担保可能是捏造,尚德有可能成为受害人.

国开行於2010年下半年起陆续发出贷款,合计3.25亿欧元,贷款的最後到期日为2024年11月.利率由双方按照市场化原则确定.

据财经报导,国开行新闻办回应称,目前环球太阳能基金在欧洲投资的电站项目运行情况良好,电费收入稳定,国开行贷款整体安全、风险可控、尚德代偿的可能性较低.

国开行强调,反担保的实质为尚德和GSF相关方之间的安排,与国开行并无直接关系."国开行就该项目对尚德没有直接贷款,尚德仅为该项目提供了担保...尚德的担保仅为增信补充的一部分."

国开行进一步表示,该笔贷款项目的第一还款来源为太阳能电站项目的电费收入,这是国开行首要关注的.该项目所建电站已於2011年上半年陆续并网发电,并已开始获得持续的电费收入,客户履约情况良好,未发生任何逾期记录,预计未来项目现金流将趋於稳定.

尚德7月30日宣布该项反担保存在瑕疵,其股价连续大跌.截止周二,尚德收报0.9245美元,累计跌幅逾四成.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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