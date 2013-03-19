尚德电力5.41亿美元可转债违约 并引发更多连带违约

路透3月18日 - 中国太阳能面板生产商尚德电力STP.N表示，该公司上周五到期的5.41亿美元债券违约，并导致该公司从International Finance CorpIFK.UL和中国银行业者获得的贷款也发生连带违约。

尚德电力无力偿还该批利率为3%的可转换债券本金，或将招致针对该公司的法律诉讼。债券持有人Trondheim Capital Partners LP上周对路透表示，如果尚德发生违约，就将起诉该公司。

“对于美国太阳能企业来说，在这种环境下，破产是不可避免的。”Raymond James分析师Pavel Molchanov表示。

“然而对尚德而言，破产(以及随之而来的行业污名)却是可能避免的--不过前提是无锡政府(或其他公共部门)提供充足的短期资金支持。”

了解内情的消息人士上周对路透表示，中国无锡市政府已经与该公司展开救助协商。

尚德周一发表声明称，该公司并不知道有任何债券持有人针对该公司启动了法律程序，并称其正与某些供应商和贷款方进行谈判，涉及其他一些无力支付货款或无法偿还贷款的事宜。

尚德的公共关系顾问Weber Shandwick不愿在公司声明外进一步置评。

尚德电力股价周一重挫8.4%至0.64美元。(完)

(编译 徐文焰; 审校 程琳)

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