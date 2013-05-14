尚德电力未能按时提交2012年年报

中国3月新增人民币贷款1.02万亿 M2同比增速10.6%创八个月新低
路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
路透5月14日 - 尚德电力(Suntech Power)STP.N表示，收到纽约证交所的通告，称该公司未能按时提交2012年年度报告。
尚德电力本月稍早称，将延迟提交全年业绩，因需要更多时间来重述前两年财务报表。
尚德电力在美国交易的ADR周一收报0.63美元。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透北京4月14日 - 中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。
路透北京4月14日 - 受中国经济企稳向好因素增加，以及工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨等因素带动，以现价计算的今年一季度中国财政收入同比快速增长达14.1%，但后期受减税降费政策效应等显现，收入增幅可能明显回落。