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中国财经 | 2013年 5月 15日 星期三 07:20 BJT

尚德电力未能按时提交2012年年报

路透5月14日 - 尚德电力(Suntech Power)STP.N表示，收到纽约证交所的通告，称该公司未能按时提交2012年年度报告。

尚德电力本月稍早称，将延迟提交全年业绩，因需要更多时间来重述前两年财务报表。

尚德电力在美国交易的ADR周一收报0.63美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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