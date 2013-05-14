尚德电力未能按时提交2012年年报

中国经济开局良好首季财政收入同比大增 后期增幅可能回落（更新版）

路透北京4月14日 - 受中国经济企稳向好因素增加，以及工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨等因素带动，以现价计算的今年一季度中国财政收入同比快速增长达14.1%，但后期受减税降费政策效应等显现，收入增幅可能明显回落。