施正荣称尚德电力解除其董事长职务的决定“无效”

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理

路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。