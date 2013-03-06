施正荣称尚德电力解除其董事长职务的决定“无效”

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透洛杉矶3月5日 - 尚德电力STP.N创始人施正荣周二称，周一该公司董事会解除其董事长职务的决定“无效”。
施正荣在声明中表示，他将继续全心全意、竭尽全力作为董事长服务于尚德电力，并带领公司度过难关。
周一尚德电力发布声明，宣布由王珊接任董事长，但称施正荣仍将担任董事。
暂时无法联系到尚德电力公司人士置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透上海3月30日 - 中国大型地产企业--绿地控股周四宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。
路透北京3月30日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。