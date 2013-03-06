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中国财经 | 2013年 3月 6日 星期三 08:54 BJT

施正荣称尚德电力解除其董事长职务的决定“无效”

路透洛杉矶3月5日 - 尚德电力STP.N创始人施正荣周二称，周一该公司董事会解除其董事长职务的决定“无效”。

施正荣在声明中表示，他将继续全心全意、竭尽全力作为董事长服务于尚德电力，并带领公司度过难关。

周一尚德电力发布声明，宣布由王珊接任董事长，但称施正荣仍将担任董事。

暂时无法联系到尚德电力公司人士置评。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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