《光伏产业焦点》中国政府出手救助厂商，但恐加重供应过剩局面

**救助行动**

救助行动仍在继续。

尚德电力上周表示，其最大的子公司无锡尚德已经破产，将在政府的引导下进行重组。尚德电力是中国最大的光伏企业。

无锡政府计划重组其债务的同时继续生产活动，工人仍留在岗位上，避免可能出现的动荡局面。尚德的主要工厂位于无锡市，雇员约有一万人。

地方政府以前曾帮助过类似处境的太阳能企业，比如赛维LDK太阳能 、上海超日太阳能科技股份有限公司 等。

北京一些官员认为，考虑到该行业供应过剩问题，可以允许几家制造商破产。但地方政府担心，允许公司破产有可能会激发社会动荡。

现在关键的是这些企业提供的就业岗位以及他们在繁荣时期欠下的数以十亿美元计的债务，其中多数是对当地债权人的欠款，还包括尚德发行的价值5.41亿美元的美元计价债券。

“在中国，政府的直觉反应会是看看如何避免这类情况(工厂关闭)，因此他们会设法避免或推迟这样的裁员，”RBS首席中国分析师Louis Kuijs表示。