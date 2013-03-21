《阳歌专栏》无锡尚德宣告破产 英利携手保利协鑫

**科通芯城计划赴港上市 放弃美国**

媒体报道，IC元器件厂商科通芯城董事长康敬伟表示，公司计划登陆香港主板市场。虽然科通芯城规模相对较小，但可能反映中国互联网和其他高科技企业选择香港而非美国上市的趋势。当然，这些企业也可能选择在国内上市，深圳创业板一直努力向中国高增长创业企业递出橄榄枝。

在美上市的中国科技企业受到冷遇，很多选择私有化。港交所和纳斯达克正在争夺电子商务巨头阿里巴巴，阿里巴巴计划最快今年上市。阿里巴巴旗下经营B2B业务的阿里巴巴网于2007年在香港上市，去年阿里巴巴将其私有化，因增长放缓导致股价低迷。

报道称，康敬伟表示，公司一直都有盈利。这对赴港上市非常重要，港交所要求申请在香港主板市场上市的企业连续三年获利。达不到该要求的企业可以申请在创业板上市，然后在符合要求后再转到主板市场，但是创业板成交量要小得多。

随着中国企业赴美上市的兴趣迅速下降，香港将成为中国企业青睐的上市地点。受财务丑闻拖累，过去两年，美国投资者对中国企业不大感兴趣。很多亏钱的企业股价受到严重冲击，包括优酷土豆YOKU.N和人人网(RENN.N)等。投资者兴趣低迷和美国监管机构的严格审查导致一些在美上市中国企业选择私有化。本月早些时候，先声药业SCR.N和柯莱特信息系统有限公司CIS.N宣布私有化计划。

相比之下，中国企业认为香港上市环境更好，尽管在香港上市的科技企业并不多。腾讯(0700.HK)算是个例外，2004年上市以来表现一直非常好。虽然科通芯城只是个案，但中国高科技企业选择香港上市的可能性看起来很大，当然确认这种趋势还需要看到更多科技企业赴港上市。如果今明两年阿里巴巴也选择赴港上市，放弃纽约，我会感到吃惊。

一句话：科通芯城计划登陆香港主板市场，反映中国科技企业选择赴港而非美国上市的趋势，因过去两年美国投资者对中国企业兴趣不大以及监管更为严格。

**无锡尚德宣告破产 英利携手保利协鑫**

不可避免的事情最终还是发生了。昔日太阳能巨擘尚德电力STP.N旗下无锡尚德电力不得不宣布破产，结束了创始人施正荣与公司其他相关方间长达数月的争执。同时，我还要提到另一则太阳能领域的新闻，即太阳能面板生产商英利绿色能源(YGE.N)与保利协鑫能源(3800.HK)达成新的战略合作关系，这最终或成为太阳能面板领域首个大规模并购。

让我们先从尚德开始。在过去两周中，尚德一直是媒体焦点，该公司已正式宣布对其3月15日到期的5亿美元可转债违约。尚德创始人施正荣不仅一直在与债券持有人作战，还一直在应对总部所在地无锡的银行和官员们。

几乎人人都希望施正荣离开尚德，该公司的各色股东也部分实现了这一想法，即先是抹去了他的CEO职务，随后又免去了他的董事长头衔。但依然不能忽视施正荣，因其持有尚德60%的股份。

根据尚德的一份声明，政府和尚德的国有债权银行现在最终合力，请求无锡法院宣告无锡尚德破产。中国媒体报道称，法院周三接受了请求，并下令尚德进入破产重整。

这在理论上应该为尚德在美上市交易的取消奠定基础，而股票交易的取消将消除施正荣在尚德的最后影响力，意味着施正荣时代的结束。施正荣曾经以逾20亿美元的资产成为中国首富。

但有意思的是，尽管如此，尚德电力股价在周三交易中未有变化。尚德目前股价仅为每股59美分，2008年曾达到约80美元的历史高点。一些股东或许认为，尚德股价在公司重整过程中会保留一些价值，因中国或许希望让尚德电力股票继续公开交易。但如此或许冒险，因此举还会让施正荣在公司保留一些影响力。因此，我认为，尚德股价有超过50%的可能性会一文不值。

同时，让我们再迅速看看英利和保利协鑫能源的新合作。声明未有过多细节，但看似是个不错的搭配，因英利是一家顶级的太阳能面板生产商，而保利协鑫能源是头号太阳能面板原材料供应商。两家企业均为各自领域的“老大”之一，但保利协鑫能源的市值远远大于英利。如果该合作顺利进行，两公司可能会最终合并，在该行业产生一个新的领军企业。

一句话：尚德即将启动的破产重整很可能导致其股票退市，令施正荣的财富和他在公司的影响力一并消失。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/张家伟

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