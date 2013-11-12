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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 17:18 BJT

企业并购：债权人同意顺风光电国际30亿元收购无锡尚德太阳能

路透香港11月12日 - 中国太阳能企业--尚德电力控股主要业务的债权人周二投票支持香港上市的顺风光电国际 对无锡尚德太阳能电力的收购，这标志着涉资17.5亿美元的债务重组接近完成。尚德电力控股是无锡尚德太阳能电力的母公司。

一位参加无锡债权人会议的消息人士告诉路透，债权人支持顺风光电国际以30亿元人民币(4.93亿美元)收购无锡尚德太阳能电力。债权人包括中资银行，以及国内外的供应商。

该方案仍需要无锡法院的最终批准。

尚德电力控股的发言人尚未立即置评。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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