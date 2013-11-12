企业并购：债权人同意顺风光电国际30亿元收购无锡尚德太阳能

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透香港11月12日 - 中国太阳能企业--尚德电力控股主要业务的债权人周二投票支持香港上市的顺风光电国际 对无锡尚德太阳能电力的收购，这标志着涉资17.5亿美元的债务重组接近完成。尚德电力控股是无锡尚德太阳能电力的母公司。
一位参加无锡债权人会议的消息人士告诉路透，债权人支持顺风光电国际以30亿元人民币(4.93亿美元)收购无锡尚德太阳能电力。债权人包括中资银行，以及国内外的供应商。
该方案仍需要无锡法院的最终批准。
尚德电力控股的发言人尚未立即置评。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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