尚德电力出售主要业务交易将受调查

路透香港12月11日 -中国尚德电力控股STPFQ.PK表示，其重组管理人将对该公司出售主要业务予顺风光电国际(1165.HK)的计划展开调查，以确定是否有违法之处。消息人士称此举可能导致该笔4.95亿美元的交易被推迟。

而交易推迟或将令尚德电力控股的重组更加复杂。尚德曾是全球最大的太阳能制造企业，但金融危机后市场对太阳能面板的需求停滞导致供应过剩，已经迫使该公司宣布破产。

在对5.41亿美元境外可转换债宣布违约后，尚德电力目前陷入与部分债权人的拉锯战中，这些债权人希望对该公司进行清算。尚德电力的股票上个月已经从纽约证交所摘牌，因担心其可能已经没有能力发布获利报告。

普华永道将进行调查，以确定尚德电力控股把日本和新加坡分支内部转移到现已破产的无锡尚德电力名下的计划是否与任何法律规定相悖。普华永道在11月被指定处理尚德电力控股的财务重组事宜，并击退债权人进行清盘的努力。

尚德电力控股在声明中称，普华永道的重组管理人可能会采取必要的法律措施，作为对一些失当行为的补救。这些行为已经令尚德电力及其债权人蒙受了损失。

日本和新加坡分支由尚德电力控股的另外一家分公司--Power SolarSystem(PSS)所有，后者注册地为英属维尔京群岛。

两名熟悉情况的消息人士称，本次资产转移可能并未得到PSS的任何书面许可。尚德电力控股周三称，普华永道已于11月14日开始PSS的清算程序，而在一天之后无锡一家法院就批准将无锡尚德电力售予顺风光电国际。

顺风光电国际已经为收购无锡尚德电力支付了5亿元人民币定金，并将在本周五之前支付其余25亿元人民币。

尚德电力控股和顺风光电国际的代表不愿置评。目前暂时未能联系到普华永道发表评论。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。