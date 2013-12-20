顺风光电总裁称无锡尚德明年生产将恢复到破产前水平

路透上海12月20日 -在斥资30亿元人民币收购尚德电力控股STPFQ.PK旗下无锡尚德资产后，顺风光电国际(1165.HK)总裁雷霆昨表示，明年无锡尚德的生产计划将达2吉瓦（GW），有望恢复到破产前水平。

东方早报周五报导，主攻光伏电站运营的顺风光电计划明年其光伏装机新增容量提升一倍，达到2-3GW之间。而中国国家能源局此前公布的2014年光伏装机计划仅12GW。

雷霆透露，“今年底之前，我们将实现并网装机容量1.25GW,我们将是中国2013年新增光伏装机容量最大的一家。”

就无锡尚德现状，他表示，现在该生产基地的产量已经恢复到每月100兆瓦左右，明年还将进一步上升。在销售方面，明年无锡尚德的外销或会达到1GW，公司自身光伏电站建设亦需要大量光伏产品。

尚德电力控股曾是世界上最大的晶硅太阳能电池生产商，但因全球光伏行业低迷、以及公司海外投资出现问题，致使公司陷入经营困境，不仅旗下最主要生产基地无锡尚德宣布破产重整，而且其亦出现债务违约，上个月公司股票亦自纽交所摘牌。

尚德电力控股稍早曾表示，其重组管理人将对该公司出售无锡尚德予顺风光电国际的计划展开调查，以确定是否有违法之处。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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