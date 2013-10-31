尚德电力称获得无锡国联1.5亿美元投资意向

路透上海10月31日 -曾是全球最大晶硅太阳能电池生产商的尚德电力控股STP.N宣布，已接获无锡市具国资背景的无锡国联（集团）有限公司投资意向书，国联集团将以不少于1.5亿美元现金的形式对尚德进行股权投资。

尚德电力网站刊登的新闻稿称，国联集团计划以各利益相关方满意的条款和条件，将其太阳能相关资产和其他资产注入尚德，或者以合资公司形式达成类似协议，来充分利用尚德的全球平台、分销渠道和其他协同效应。

新闻稿引述尚德CEO周卫平先生表示，“虽然现有股东股权将会大量稀释，但这些措施的成功实施将保留公司的国际平台，重建公司的经营资产，并恢复公司的全球品牌”。

此前，尚德电力旗下最主要的生产基地--无锡尚德在宣布破产重整后，近日取得突破性进展，香港顺风光电(1165.HK)已经与无锡尚德的债务管理人签署债务重组框架协议。

目前无锡尚德经确认的债务高达107亿元人民币。消息人士透露，无锡尚德的债权人将在11月中前后举行的会议上，就上述重组方案举行投票。

不仅无锡尚德面临破产重整，尚德电力控股此前亦发生债务违约，其5.41亿美元可换公司债在3月到期后已多次要求延迟支付。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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