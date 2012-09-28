无锡市政府助尚德走出危机-报载

中国工信部钢铁行业规范管理实现“有进有出”的动态调整
路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。
路透上海9月28日电---中国证券报周五报导称,继新余市政府对赛维LDKLDK.NYSE伸出援手後,无锡市政府也通过协调金融机构及出台政策,帮助尚德电力STP.N走出危机.至此,中国最大的两家光伏企业都得到了来自政府方面的鼎力相助.
报导并称,无锡市市长朱克江昨日下午来到尚德电力进行现场办公,同时中国银行牵头的多家银行也已组成财团,进入尚德并准备发放贷款.
相关人士透露,中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行CHDB.UL和建设银行(0939.HK)(601939.SS)等组成银团.中行在昨日已经直接发放了2亿元人民币贷款.而尚德在今年年底之前需要偿还的贷款大约有10多亿元.
上述人士并透露,此次银团进驻可以直接实现银行之间的票据交换,减少资金运营成本.
上述人士指出,由於资金短缺严重,今年第四季度尚德一度减少了生产计划.而就在一周前,尚德已宣布进行大量裁员,公司的P2电池厂全线关闭,裁员人数大约涉及1,500人.
中国证券报此前报导引述国开行人士透露,该行最近完成关於进一步加强金融信贷扶持光伏产业健康发展建议,将很快提交到国家发改委,据悉其拟重点确保包括无锡尚德等12家光伏企业授信额度.
报导称,无锡市政府会出台加快推进光伏产品国内应用的相关措施,并积极帮助企业降本增效,改善经营管理和增强造血机制.
据尚德方面介绍,今年三季度,公司出口量达到450兆瓦,四季度也拿到了450兆瓦的出口订单,全年可完成总产能1.9至2 GW,力争2.2 GW.
尚德电力可能要面临数亿美元的新增债务,之前该公司爆出可能被合作夥伴欺诈,而其他太阳能企业,比如赛维LDK太阳能LDK.N、晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合光能(TSL.N)和英利绿色能源控股(YGE.N)的日子也不好过.
多位分析师并表示,天合光能、尚德电力及英利绿色能源控股等中国光伏业者手中持有的存货约5千兆瓦(gigawatt,GW),几乎是全球年度需求的六分之一. (完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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