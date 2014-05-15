日本三得利致力2020年前营收翻倍至约400亿美元

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透东京5月15日 -日本饮料公司三得利控股SUNTH.UL社长佐治信忠表示，将致力于使集团营收在2020年之前达到4万亿(兆)日圆(390亿美元)，较去年实现的规模增长约一倍，其中25%来自三得利-Beam部门。
佐治信忠在新闻发布会上称，另外1万亿日圆将来自啤酒业务营收。
三得利控股今年稍早以1.6万亿日圆收购美国烈酒公司Beam，成为日本有史以来第三大海外收购，佐治信忠称这笔投资三得利可在15年左右回本。
佐治信忠表示，合并的三得利-Beam部门实现1万亿日圆营收目标将需要进一步的并购活动。
佐治信忠称三得利将通过次级(次顺位)贷款筹资3,000亿日圆，并通过长期借款或发行债券筹资5,000日圆，为Beam并购案融资，这证实了路透上周的报导。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)