日本三得利致力2020年前营收翻倍至约400亿美元

日本内阁官房长官称日本遵守G20汇率政策协议 未操纵日圆

路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)