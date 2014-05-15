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国际财经 | 2014年 5月 15日 星期四 15:32 BJT

日本三得利致力2020年前营收翻倍至约400亿美元

路透东京5月15日 -日本饮料公司三得利控股SUNTH.UL社长佐治信忠表示，将致力于使集团营收在2020年之前达到4万亿(兆)日圆(390亿美元)，较去年实现的规模增长约一倍，其中25%来自三得利-Beam部门。

佐治信忠在新闻发布会上称，另外1万亿日圆将来自啤酒业务营收。

三得利控股今年稍早以1.6万亿日圆收购美国烈酒公司Beam，成为日本有史以来第三大海外收购，佐治信忠称这笔投资三得利可在15年左右回本。

佐治信忠表示，合并的三得利-Beam部门实现1万亿日圆营收目标将需要进一步的并购活动。

佐治信忠称三得利将通过次级(次顺位)贷款筹资3,000亿日圆，并通过长期借款或发行债券筹资5,000日圆，为Beam并购案融资，这证实了路透上周的报导。(完)

(编译 王翔琼；审校 张明钧)

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