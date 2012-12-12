日本个股: 三得利拟将食品及软性饮料部门IPO以筹资60亿美元--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京12月12日 - 熟悉内情的消息人士说,日本三得利控股 为向海外拓展,计画将其食品及非酒精饮料部门进行首次公开上市(IPO),筹资额最高可达60亿美元.
日本饮料公司例如三得利、麒麟控股 、朝日集团控股 等,均透过并购等方法积极在海外进行拓展,以减少对日益萎缩国内市场的依赖.
三得利控股计画在2020年之前,将其食品及非酒精饮料部门的营收从去年的9,600亿日圆提高逾一倍至2万亿(兆)日圆.
消息人士说,三得利计画将Suntory Beverage and Food Ltd在2013年下半年进行IPO,筹资4千亿-5千亿日圆.由于本项计画尚未公开,因此消息人士不愿具名.日经稍早时曾报导,三得利将把IPO筹得的资金用来作为海外收购.
根据官网,三得利的食品及非酒精饮料的业务占集团总营收将近一半.截至3月结束,集团持有的现金及现金等价物共计约为2,880亿日圆.
此项IPO案料将成为日本航空 在9月重新上市之后,日本国内规模最大的IPO案.消息人士说三得利准备继续持有Suntory Beverage and Food的相当一部分股权.此部门的业务包括生产茶及果汁饮料,经销百事可乐 及星巴克 的饮料系列.
三得利发言人被问及这项可能的IPO案时,仅称尚未作出决定.(完) (编译 李婷仪; 审校)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。