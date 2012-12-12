日本个股: 三得利拟将食品及软性饮料部门IPO以筹资60亿美元--消息

路透东京12月12日 - 熟悉内情的消息人士说,日本三得利控股 为向海外拓展,计画将其食品及非酒精饮料部门进行首次公开上市(IPO),筹资额最高可达60亿美元.

日本饮料公司例如三得利、麒麟控股 、朝日集团控股 等,均透过并购等方法积极在海外进行拓展,以减少对日益萎缩国内市场的依赖.

三得利控股计画在2020年之前,将其食品及非酒精饮料部门的营收从去年的9,600亿日圆提高逾一倍至2万亿(兆)日圆.

消息人士说,三得利计画将Suntory Beverage and Food Ltd在2013年下半年进行IPO,筹资4千亿-5千亿日圆.由于本项计画尚未公开,因此消息人士不愿具名.日经稍早时曾报导,三得利将把IPO筹得的资金用来作为海外收购.

根据官网,三得利的食品及非酒精饮料的业务占集团总营收将近一半.截至3月结束,集团持有的现金及现金等价物共计约为2,880亿日圆.

此项IPO案料将成为日本航空 在9月重新上市之后,日本国内规模最大的IPO案.消息人士说三得利准备继续持有Suntory Beverage and Food的相当一部分股权.此部门的业务包括生产茶及果汁饮料,经销百事可乐 及星巴克 的饮料系列.