日本三得利将以21亿美元收购葛兰素旗下两大饮料品牌

路透伦敦/东京9月9日 - 日本三得利食品国际(2587.T)将以13.5亿英镑(21.1亿美元)买下葛兰素史克(GSK.L)的Lucozade及Ribena品牌，以协助扩张至新市场。

双方周一宣布这项收购案，但已在预料之中，因知情人士上周透露，三得利已进入交易的深入谈判阶段，可阻止演变成竞价收购。

Lucozade及Ribena是英国国内知名品牌，但缺乏国际管道，特别是在大型新兴市场，而新兴市场正逐渐成为葛兰素旗下消费保健业务的焦点。

但对三得利而言，这将是弥补日本国内需求低迷的成长机会。

三得利在2009年以超过30亿美元价格买下Orangina Schweppes饮料品牌，在法国及西班牙占得重要地位。三得利表示，透过收购以英国为重点的新事业，预料将进一步提高营收。

这项收购也使三得利触角得以扩张至葛兰素已有业务的国家，像是尼日利亚及马来西亚。

三得利表示，这项收购对2013年业绩的影响有限，“目前正在研究对下个财年及之后业绩展望的影响。”

收购案预定年底前完成，但需获得监管机构批准。

对葛兰素而言，扣除税款、费用及成本，这将带进约13亿英镑的净收益，将用于降低债务及一般企业用途。这笔净收益将不会列入2013年核心营业获利及每股盈余。(完)

(编译 蔡美珍；审校 侯向明)

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