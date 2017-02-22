投行观点：SunTrust Robinson将Columbia Property Trust目标价从21美元上调至22美元

更新版 1-日本央行：审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 路透东京5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 跌0.3%报96.972. 美联储暗示升息将采取循序渐进，致使美国公债收益率下跌，进而令美元承压。 “公债对会议记录的反应表明，市场参与者并不认为6月加息是板上钉钉的事，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。 美元兑日圆 近持平报111.635，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美
永丰金跌0.2%。面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告多位高层辞职以示负责。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)