《苏培科专栏》肖钢该如何超越郭树清

3月25日 - （作者为路透中文新闻部特邀撰稿人，仅代表本人观点）

撰稿 苏培科

最近让人最关注的莫过于“眼花缭乱”的官员大对调，而最最惹人关注和引发舆论争议的莫过于“中国证监会主席”，在一个开户数即将突破1.7亿户、散户数量占绝大多数的市场里，证监会主席注定就是坐在“火山口”上的人，他的一举一动、一言一行都会被市场高度关注。但当这个市场将希望寄托在一个人身上时，既是危险的，也是一种悲哀，原因是这个市场始终都没有摆脱人治，而这恰恰是高度市场化的资本市场所诟病的。当务之急，中国股市亟需打造法制化的市场环境，以摆脱人治和减少行政干预。

记得郭树清刚上台时，人们对他寄予厚望，希望他对中国股市改革树新风，在他的任期内确实“新政”频出，但大多华而不实，虽然方向和理念很到位，但落实的并不理想，比如新股发行制度改革出现了严重的倒退，是在“打右灯向左拐”，网下配售向机构的过多回拨和取消锁定期让新股暴利更加严重，进一步强化和激发了炒新的热情，再比如退市制度喊了很久但至今有名无实，“正和博弈”的价值投资环境遥遥无期，集体诉讼、司法维权、投资者保护仍然遥不可及，法制化的市场环境更是有待进一步提高。因此，当下中国股市亟需一场实实在在和脚踏实地的改革，正如李克强总理说的那样，“改革贵在行动，喊破嗓子不如甩开膀子”，如果新任证监会主席肖钢能够延续改革的步伐，将已经出台的各种制度改革“空单”一一落实，将中国股市的各种制度弊端一一理顺，其实也是一种超越。

只是不知道肖钢有没有这样的魄力和勇气，毕竟目前中国的改革已经进入了深水区，都是难啃的骨头，尤其制度改革仍是半拉子工程，在各种权贵资本和既得利益的阻挠下，中国股市体制改革障碍重重。如果选择退缩或不作为，在股市低迷、股民财富灰飞烟灭时他一定会被千夫所指和狗血淋头。如果选择大刀阔斧的市场化改革，可能会影响一些权贵的利益，但是符合改革大势和符合“习李新政”的施政方略，是在行大道。

从肖钢过往的经历来看，他一直在银行系统“低调”做事，外界很少能够扑捉到他对资本市场的观点和看法。但在去年底他对“影子银行”发出的警示颇受外界关：“中国影子银行已经成为未来几年爆发系统性金融风险的一个潜在源头。银行发行的资金池理财产品，由于期限错配，要用‘发新偿旧’来满足到期兑付，本质上是‘庞氏骗局’，一旦投资者失去信心并退出理财产品，资金池击鼓传花便会停止。”

此论曾在十八大之前引起了各界的高度关注，引发了中国银监会对银行、信托的资金池业务进行整改和摸底，要求资金池“解包还原”，并指出每笔理财产品的具体投向。从而迫使资金池业务发生了变异，银行和信托为了绕开银监会的监管，主动与券商、基金等合作建立跨机构间的超大“资金池”，现在很多影子银行发行的产品已经横跨货币市场和资本市场，而金融分业监管又难以约束，风险已经在蔓延。

从治理影子银行的角度来看，肖钢来证监会后如果从治理券商、基金的资产管理业务开始，将“第一把火”烧向券商等机构的资金池业务，对券商资管的资金池业务采取“解包还原”，切断跨市场套利的资金池产品，可以从宏观层面来避免一场潜在的金融隐患，其意义远超于“头痛医头脚疼医脚”地在股市打转，对肖钢而言治理影子银行更易于执行。

其次，应该尽快启动新股发行制度的市场化改革，让中国股市恢复信心，以实现投资、融资和资源配置功能的协调发展。否则800多家等待上市的IPO“堰塞湖”将是一大难题，如果发行制度改革不到位，继续开闸放水、纵容圈钱，放任权贵资本和欺诈横行，则市场和投资者很难恢复信心。

显然，新股发行制度改革至关重要，将是决定肖钢在证监会工作成败的关键，也是其超越前几任证监会主席的“标杆”，希望肖钢能够抓住重点、克服难点。

目前中国股市的新股发行是一个严重的伪市场化行为，市场资源配置的功能被高度行政化，全中国只有一个发审委，千军万马都在挤这个独木桥，而且又缺乏对这个部门的监督和约束，从而寻租、插队随处可见；其次，国企、央企等特权企业经常插队进入绿色通道融资圈钱，严重践踏市场化规则，不顾市场真正需求而强行供应，是典型的卖方市场特征；其三，新股发行价格长期被主承销商和机构操控，由于“直投+保荐”的利益驱动，保荐机构一定会做高发行价、抬高上市价，再加上超额募集还可以获得更多提成和承销费，从而他们会千方百计地制造新股发行的“三高”，如果不叫停“直投+保荐”模式，新股发行的“三高”问题会永远存在；其四，网下特权配售让A股市场利益分配出现扭曲，加之网下配售股份3个月锁定期的取消，在新股快速获利成为一些机构牟利的主要渠道；其五，由于新股发行存在巨大价差和各大利益主体在新股发行中盘根错节的利益关系，加上庞大的“裸申专业户”群体，导致新股发行根本不顾及二级市场的行情变化，在任何行情下都能超额认购和发行成功，这应该是全球市场中的“奇葩”，如果不用必要的制度赶走这群庞大的“裸申专业户”，新股发行将永无宁日；其六，发行价与上市价的分离导致一、二级市场割裂，也人为地制造了新股炒作的制度空间，最好的办法就是直接用发行价开盘、上市，减少新股在一级市场的爆炒，减少一、二级市场的差价空间，让一、二级市场价格和利益有效衔接，特权配售、打新专业户等问题也就不存在了，一、二级市场价格割裂矛盾就自然解决了。

因此，新股发行制度改革不能再避重就轻、敷衍式改革了。

第三，尽快打造法制化的“投资市”，以摆脱人治。

要让中国股市重拾信心就必须要进行深层次的制度改革，除了要营造分红回报的“正和博弈”条件，也要完善法制化的市场秩序，更要遏制权贵资本和既得利益者的非市场化行为，关闭“绿色通道”，理顺股市的利益分配机制，否则只让“捐钱”的投资者肯定不会有信心。

要营造“投资市”就得让中国股市告别“负和博弈”。如果一个股票市场长期给二级市场的分红远低于印花税、红利税、交易所规费、登记公司过户费和券商佣金的总和，则投资者只能通过投机来博取短差，很难通过正常的分红回报来获取股息收益，而股息收益通常是熊市的保护伞和牛市的加速剂，如果股市没有分红回报作为保障，长期投资、价值投资就是欺骗。

同时，应该提高上市公司质量，只有好的投资标的才具备长期持有的可能，否则在一个垃圾满天飞的市场里进行趋势性投机就会成为必然。另外，应尽快引入集体诉讼制度，让投资者的合法权益得到司法保障，高昂的违规成本既可以遏制上市公司的造假冲动，也可以用外部监督机制来约束监管者的行为，只有把违规者和权力关进笼子，中国股市才有望摆脱人治。

(作者系对外经贸大学公共政策研究所首席研究员；中央电视台财经评论员 欢迎与作者交流：supeike@gmail.com ;新浪微博：weibo.com/spk ;腾讯微博：t.qq.com/supeike ）

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