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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 2日 星期一 14:18 BJT

爱国者击败海鹰捧起超级碗

新英格兰爱国者周日28-24击败西雅图海鹰，最近10年首次捧起超级碗桂冠。这也是爱国者第四次捧起超级碗。爱国者明星四分卫汤姆·布雷迪与名人堂球员特里·布拉特肖及其儿时偶像乔·蒙塔纳成为仅有的三位四次赢得超级碗戒指的四分卫。路透
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