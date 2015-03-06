去年香港10亿美元富豪数目称冠亚洲城市--调查

国际房地产顾问--莱坊与中银国际周四发表最新一份《财富报告》显示，去年香港是拥有最多10亿美元富豪的亚洲城市，占53名；而亚洲则为超高资产净值/超级富豪数目增长率最高的地区。去年全球10亿富豪数目最多的头五个城市依次为纽约、莫斯科、香港、伦敦及北京。报告调查了全球97个国家，合共108个城市，结果发现去年平均每天有约15人加入超级富豪行列。路透