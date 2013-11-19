特大型央企或先改组为国资投资公司

路透上海11月19日 -中国证券报周二报道，实行股权激励与组建国资运营公司或国资投资公司将成为新一轮国资国企改革重点举措。特大型国企有望先改组为国资投资公司，股权多元化国企有望先行尝试股权激励。

报道称，相关职能部门在抓紧研究制定路线图和时间表，在2020年前国资国企改革将取得重大突破。此外，国资委正在研究将一批重大基础项目建设进一步向社会开放，探索公有制多种实现形式。

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》上周五公布。决定提出，完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。

报道引述权威人士透露，组建国资运营公司和国资投资公司对现行国资管理体制来说是新课题。国资委正在按照中央要求抓紧研究制定方案，包括公司组建条件、公司与国资委权力分配等问题。

权威人士还指出，近年来，国企特别是央企积极推进整体上市并准备探索国资委直接持股试点，实际在实行两层架构（“国资委-国企”）模式。未来，两层架构、三层架构（“国资委-国资运营/投资公司-国企”）将并存。

具体来说，可分为三种情况：一、中石油等入围世界500强企业的特大型战略性管控国企，可由政府授权企业成为产业类国资投资公司,从事产业经营与资本经营，但须保留主业。二、国家开发投资公司等已承担资本经营任务的财务型管控国企，继续发挥其功能。三、规模相对较小的国企，可根据产业性质进行归类，成立国资运营公司。由国资委授权公司对企业从事股权管理，经营一段时间后可将股权变现，投入国家战略性领域。

报道指出，入围世界500强且投资方向多元化的国企有望最先被明确改组为国资投资公司，包括中石油、中石化、国家电网、中国建筑、中海油、中国中铁、中化集团、南方电网、中国电信、华润、五矿、南方工业、中航工业、中国联通、中国化工、中粮和大唐集团等。

上海、珠海、广州和深圳等地早已开始探索国资投资运营平台建设。该权威人士说，因地方国企体量较小，新加坡淡马锡模式更易推行。下一步，地方国资部门对旗下资产整合步伐将率先加快。

部分国企管理的缺点之一是激励机制不如民企和外企。该权威人士透露，市场期待多年的国企股权激励改革有望全面推行，国资委正在研究制定相关实施细则。下一步，国资监管部门将选择股权结构多元化、市场化程度较高的国企先施行股权激励机制，再逐渐全面推开。

他还透露，深化国企改革必然会涉及垄断行业或垄断环节改革。这将为民企提供新的投资机会和发展空间。国资委正研究将一批重大基础项目建设进一步向社会开放，欢迎民企参与投资。基础产业项目管制放松将集中在能源、公共事业、电信等领域。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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