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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 7日 星期二 15:04 BJT

麦当娜唱响超级碗

流行歌星麦当娜周日在美国NFL超级碗决赛中场休息时为球迷和过亿电视观众献上精彩歌舞。超级碗中场秀目前已成为重量级歌星的舞台，保罗·麦卡特尼、滚石、U2、王子、黑眼豆豆和珍妮·杰克逊近年来先後登上这一舞台。麦当娜是2004年珍妮·杰克逊登台之後第一位抢占这一舞台的女歌星。路透

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