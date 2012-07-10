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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 16:22 BJT

意大利超级杯八月再次登陆鸟巢

意大利职业联盟周一宣布，本年度超级杯将於8月11日在北京国家体育场(鸟巢)举办。这将是历史上第三次在鸟巢举办超级杯，也是该赛事第五次选址海外。此前超级杯在1993年以及2003年曾在美国举办。今年的对决将在意甲冠军尤文图斯和意大利杯冠军那不勒斯之间展开。路透

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