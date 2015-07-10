英国服装零售商SuperGroup准备进军中国

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦7月9日 - 持有时尚品牌Superdry的英国企业SuperGroup(SGP.L)周四称，已签署了一项合资企业协议，进军中国服装市场。此举将加快其全球业务拓展。
SuperGroup的品牌夹克、连帽上衣和慢跑裤广受年轻人欢迎，其在英国和欧洲其他地区拥有逾160家店，在100多个国家通过特许经营和网络等渠道销售产品。
SuperGroup已计划在德国和奥地利等国家进行扩张，亦准备进军美国和中国市场。
SuperGroup周四称，已与赫基国际集团（Trendy International Group）签署了一项最少10年期限的协议以在中国开店。中国势将超过美国成为全球最大的服装市场。
“我们认为SuperGroup的全球增长机会仍被低估。该公司业务拓展处于早期阶段，有潜力将公司在英国和欧洲的门店数量翻倍，另外还有来自美国和中国的特许经营增长机会和更长期的增长潜力，”给予SuperGroup“买入”评级的Investec分析师Kate Calvert表示。
SuperGroup称，首批中国门店将于2016年中开业，但拒绝提供具体的开店数量。合资企业的投资总额将高达1,800万英镑（2,800万美元），并预计将于运营后两年内实现资金自给。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。