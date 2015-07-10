英国服装零售商SuperGroup准备进军中国

路透伦敦7月9日 - 持有时尚品牌Superdry的英国企业SuperGroup(SGP.L)周四称，已签署了一项合资企业协议，进军中国服装市场。此举将加快其全球业务拓展。

SuperGroup的品牌夹克、连帽上衣和慢跑裤广受年轻人欢迎，其在英国和欧洲其他地区拥有逾160家店，在100多个国家通过特许经营和网络等渠道销售产品。

SuperGroup已计划在德国和奥地利等国家进行扩张，亦准备进军美国和中国市场。

SuperGroup周四称，已与赫基国际集团（Trendy International Group）签署了一项最少10年期限的协议以在中国开店。中国势将超过美国成为全球最大的服装市场。

“我们认为SuperGroup的全球增长机会仍被低估。该公司业务拓展处于早期阶段，有潜力将公司在英国和欧洲的门店数量翻倍，另外还有来自美国和中国的特许经营增长机会和更长期的增长潜力，”给予SuperGroup“买入”评级的Investec分析师Kate Calvert表示。

SuperGroup称，首批中国门店将于2016年中开业，但拒绝提供具体的开店数量。合资企业的投资总额将高达1,800万英镑（2,800万美元），并预计将于运营后两年内实现资金自给。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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