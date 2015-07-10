英国服装零售商SuperGroup准备进军中国

持有时尚品牌Superdry的英国企业SuperGroup周四称，已签署了一项合资企业协议，进军中国服装时装。SuperGroup的品牌夹克、连帽上衣和慢跑裤广受年轻人欢迎，其在英国和欧洲其他地区拥有逾160家店，在100多个国家通过特许经营和网络等渠道销售产品。路透