“菲鱼”、小威、老虎伍兹 迷信有助於其成功？

路透伦敦7月27日电（记者 Belinda Goldsmith）---当菲尔普斯（Michael Phelps）为比赛做好准备後，他走到起跳台边，取下耳机，转动手臂三下，再站上起跳台，他就这样出发了。这个例行程序一直没有变过。

网球名将、五届温网（Wimbledon champion）女单冠军小威廉姆斯（Serena Williams）也和菲尔普斯一样，星期六开始奥运征程；她总是把自己的淋浴凉鞋带到球场，用一种特别的方式系上鞋带，还要在发球之前原地弹球五下。

老虎伍兹（Tiger Woods）总是在高尔夫比赛的最後一轮里身着红色T恤。他说过，这是因为他母亲告诉他，红色是他的力量之色（power colour）。

尽管在体育运动中掺杂了科学和巨额的预算，各个级别的比赛上的许多男女运动员们仍利用迷信祷告或者特别的仪式，来试图提高他们自己的比赛成绩。伦敦奥运会上就有很多这样的例子。

英国跳水小将汤姆·戴利（Tom Daley）有一只幸运的橙色猴子，英国自行车越野赛选手里德（Shanaze Reade）总是把一张家人的照片随身携带。

心理学家们说，人们经常在面对未知的、压力巨大的情况时变得相信迷信，这也就解释了为什麽如此多的运动员都多多少少有些迷信，并且经常投入到固定的赛前准备例行程序当中。

“当赌注过大而且结果不太明朗的时候——就比如在顶级赛事中——人们就会愿意为了得到自己想要的结果，去尝试任何努力，”英国基尔大学（Richard Stephens）的高级讲师理查德‧史蒂芬斯（Richard Stephens）这样告诉路透记者。

“如果有一种低成本、但可能会带来高收益的方式，你也许也会去尝试。”

但是这样做究竟有用吗？

一份由科隆大学（ University of Cologne ）的心理学家们做出的调查研究显示，在他们设计的两个实验案例中，迷信都取得了胜利。

在其中一个实验里，参加高尔夫球赛的打球者有的得到一个幸运球，有的拿到一个普通的球。然後要求他们推杆击球。那些拥有了所谓的“幸运小球”的人总是更容易成功。

参与者们还被要求随身携带一个幸运符。但是在参加一项记忆测试之前，半数参与者的幸运符都被没收掉了。结果，保留了幸运符的参与者们表现得果然更加出色。这项实验的研究报告被刊登在了2010年的《心理科学期刊》（Psychological Science）上。

**有害干扰**

然而，一些运动心理学家们警告说，如果他们信得太深以至于成为了一种干扰，迷信还能对运动员的发挥有害，特别是他们对运动员当前实际的比赛毫无关系的时候。

澳大利亚游泳选手赖斯（Stephanie Rice）承认，她是一个不折不扣地相信迷信和因果报应的人。赛前她会将手臂环绕八次，眼珠转四圈，还要摸四下泳帽。

但是在伦敦，肩伤使赖斯重写北京辉煌的机会变得越来越小。在上一次奥运会上，她总共赢得了三枚金牌，其中两枚来自个人项目，一枚来自接力赛。

来自英国伍尔弗汉普敦大学（Wolverhampton University）的运动心理学教授莱恩（Andrew Lane）表示，例行程序对於运动员是很重要的，因为在开赛前的一个小时内，他们的压力会非常大，还会觉得时间过得格外缓慢。

英国女足选手们讨论过自己的例行程序。凯莉·史密斯（Kelly Smith）总是最後一个穿上球鞋，并且最後一个离开更衣室。而金·利特尔（Kim Little）先穿上左边的球袜和护腿，再穿右边的。

“正是对这些例行程序的依赖，才对他们的头脑冷静至关重要，”莱恩教授说。

“但是，一旦它变成了对比赛无关事件的依赖，你就需要改变这个方式了。”

在伦敦工作的体育心理学家汤普森（Victor Thompson）表示，运动员们需要在这些例行程序出现问题的时候留有足够的弹性去应对。比如丢掉了他们的幸运T恤，或者iPod不能正常使用导致他们不能听到熟悉的赛前必备歌曲。

“这会造成愤怒、压力、焦躁和身体紧张，”汤普森告诉路透记者。“这就变成了一件分心的事，让人丧失自信……所有的这些都很可能导致发挥失常。他们不能仅仅依靠虚幻的自信心和心理安慰。”

基尔大学的史蒂芬斯（Stephens）非常同意这点。

“如果你在这些荒谬的事情上开始花很多很多时间来提高你自己的成绩，而不是在一些更重要的事情上，比如你可以摇摆或者放松，这些迷信手段就将会把你的成绩毁掉，”他说道。

有些运动员就很谨慎，生怕过多地依赖迷信来提高比赛成绩。

“我所迷信的一点就是不要去相信任何迷信。我尽自己最大所能，在有这种苗头的时候就迅速将其斩草除根，”在澳大利亚跳水运动员米查姆（Matthew Mitcham）的奥运会官方档案上记录着他这样一句话。他在2008北京奥运会曾摘得一枚金牌。（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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