调查: 2013年中国股市料回升

资料图片显示一位股民在沈阳一家证券公司营业部盯着股价屏幕。 REUTERS/Stringer

* 明年中期沪综指预估中值为2,300点,明年底预估中值为2,443.5点

* 预计明年较周三收盘价升17%

路透上海12月13日 - 路透调查显示,随着中国经济复苏的步伐加快,2013年其股市料将回升,可能录得三年来首个年度升幅,因中国作为全球第二大经济体成长势头重启.

根据路透对16位股票分析师所做的调查,他们对明年中和明年底沪综指.SSEC的预测中值分别为2,300点和2,444点.沪综指追踪所有在上海证券交易所上市的公司.

上述数据意味着2013年沪综指将较周三收盘价2,082.7点上涨略高于17%.

"明年股市将呈现正面震荡行情,有三个原因,"浙商证券分析师王伟俊,"明年经济基本面将会更好,金融和产业领域上市公司的成长速度将加快,而且货币政策可能会放松."

然而,近来分析师对中国股市的看法一向过于乐观.

例如,3月接受访问的分析师预计,2012年沪综指将以2,725点作收,即较2011年2,199点的收官水准明显回升.

但到6月,随着人们对全球经济复苏产生疑虑,分析师将预估下修至2,500点,即便如此,也意味着今年股市仍将录得升幅.

而与此形成对比的是,12月第一周沪综指五个交易日均在2,000点下方交投,许多大陆散户投资者原本视该水准为关键支撑位.

在基本面因素导致沪综指表现疲弱这一问题上,分析师们存在意见分歧.尽管中国的出口、制造业等经济指标开始出现复苏迹象,但沪综指的疲弱之势仍在继续.

长江证券策略师吴邦栋预计,2013年中沪综指将跌至1,900点,随后小幅回升,最终以2,100点作收.

"预计明年中国经济仍将表现迟滞,许多企业料继续受产能过剩的拖累,"他称,"明年3月左右可能会有一些新政策出台,但如果说股市会反弹的话,反弹之势可能也只是昙花一现."

其他机构仍持正面看法,但一部分原因可能是因为大陆券商的激励结构所致.

因为在中国做空股市仍受到严格限制,大多数券商主要收益必须从持有多头仓位的投资者那里赚取.

浏览中国新增投资者账户的图表,请点选:(link.reuters.com/gub44t)

浏览2012年沪综指和沪深300指数的表现,请点选:(link.reuters.com/buw54t)

认为现在是买入时机的分析师指出,经济增速正在恢复,而且目前中国蓝筹股正在以低廉的价格出售.

他们称,在海外上市中资企业的表现相对较为强劲,说明外资对中国股市的买兴增加亦将最终提振国内股市的人气.

空头则指出,中国股市像许多发展中国家的股市那样,过去未能跟上整体经济增长的步伐.

同时,许多大陆企业仍面临欧洲经济放缓、产能过剩及库存高企所带来的严峻的商业挑战.

香港股市明年料将以两位数的幅度增长,不过增幅料低于中国股市.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)

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