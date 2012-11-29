调查：分析师对欧洲央行明年会否降息看法严重分歧

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 分析师就欧洲央行2013年会否降息意见分歧
* 无论如何,下周会议不大可能降息
* 央行或调降欧元区2013年GDP增长预估
路透伦敦11月28日电---路透调查周三显示,关於欧元区经济形势会否迫使欧洲央行下调指标利率至纪录新低,分析师的看法比以往分歧更大.
本周访问的71位分析师中,仅有几位认为欧央行下周四将把主要利率从0.75%调降至0.5%,他们对於明年初降息与否看法各半.
最新调查结果与两周前的结果变化不大.
存在两种看法.一方认为本季大量糟糕的经济数据暗示衰退加深,有理由再次减息,即使影响可能会很小.
另一方则认为,欧洲央行总裁德拉吉并未透露任何准备再次放宽货币政策的意思,而是在静观央行购债计划--直接货币交易(Outright Monetary Transactions,OMT)--的效果.
"欧洲央行已明确表示,政策已经相当宽松.对於将来,央行多数关注是放在以OMT计划帮助改善金融环境,"DekaBank分析师Kristian Toedtmann说.
"因此,进一步降息的可能性较低.央行只有同时下调存款利率,降息才会产生重大影响.而存款利率这样将成为负值,欧洲央行现在似乎不愿意这麽做."
71位受访分析师中,34位预计明年第一季末之前会降息,36位预计第二季末前降息.
花旗分析师Juergen Michels预计,主要再融资利率将在2013年第一季下调至0.5%,第二季再降至0.25%,存款利率将在2013年中期降为负值.
欧央行下周四会议还将公布央行人员最新欧元区经济成长预估.绝大多数分析师称,央行或将下修2013年经济成长预估.(完)
--编译 王兴亚;审校 李春喜/蔡美珍
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