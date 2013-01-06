调查：分析师预计美联储将在2013年结束买债计划

* 16家初级市场交易商中,有九家认为买债计划将在2013年结束

* 预估中值显示,美联储将买入5,400亿美元美国公债

* 16家初级市场交易商中,有九家认为2015年失业率将降至6.5%

路透纽约1月4日 - 周五的路透调查显示,华尔街顶级金融机构的分析师大多预计,美国联邦储备委员会(美联储,FED)将在2013年结束旨在刺激经济的买债计划.

16家初级市场交易商中有九家认为,美联储当前每月450亿美元的买债计划料在2013年结束.

在上述九家初级交易商中,有八家表示美联储将在第四季或年底退出买债计划.有一家认为买债计划将在6月结束.

15位来自初级市场交易商的分析师中,有六位认为美联储将在2014年结束买债计划,有一位认为将在2016年上半年.

美联储12月的政策会议记录显示,几名高官认为应在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产.该消息令华尔街感到意外,并导致美国股市和债市下跌,美元上涨.

"很难相信购债行动会保持原来的速度,因为我们原先预计的是持续到2014年第四季,但现在不清楚是否还会这样."Jefferies & Co.货币市场分析师Tom Simons称.

圣路易斯联储总裁布拉德周五称,如果美国经济改善,或许联储今年就能停止资产购买计划.布拉德今年在美联储货币政策制订委员会中具有投票权.

美联储本周开始实施替代"卖短买长操作(扭转操作)"的无限量刺激计划,购入较长期的美国公债.卖短买长计划是在去年12月末到期结束的,当时分析师注意到,美联储已经没有多少短期公债可以出售.

美联储每月400亿美元左右的抵押支持债券(MBS)购买计划也早已经展开.

13家初级交易商的预估中值为美联储当前刺激计划总共将购买5,400亿美元的公债.预估值从2,700亿美元至1万亿(兆)美元不等.

16家初级交易商中有九家称,美国失业率在2015年将降至6.5%,六家预计在2014年,一家预计在2016年.

美联储在12月政策会议后表示,至少只要是失业率仍在6.5%上方,而且通胀率在未来1-2年间不超过2.5%,其就会保持利率在0-0.25%的当前水准.

之前美联储曾表示,近零利率料将至少维持到2015年中.

此次路透调查是在周五非农就业报告出炉后进行的.报告显示,12月美国非农就业增幅略有下降,失业率持稳于7.8%.

"考虑到美联储现在有明确的失业率目标,(周五非农就业数据)起码在理论上表明第一次紧缩政策的时间还要靠后."RBC Capital Markets首席美国经济分析师Tom Porcelli称.

"话虽如此,按照当前六个月的就业和劳动力月增长速度,失业率到2014年6月就会降到6.5%,比美联储先前2015年中期的预估要早很多."他表示.

美国21家初级交易商并未全部参与此次路透调查.(完)

(编译 张荻/程琳/兰秀娟; 审校 张涛)

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