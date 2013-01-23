调查: 分析师调降大部分亚洲经济体2013年增长预估

图为在东京拍到的电子屏幕显示日经指数的资料图片。 REUTERS/Kyodo

* 分析师调降大部分亚洲经济体的增长预估

* 疲弱的全球需求将继续构成压力

* 亚洲通胀料降温

* 亚洲各大央行将保持宽松政策

路透班加罗尔1月23日 - 周三一项路透调查显示,今年亚洲经济体的增长势头料较三个月前预估的疲弱,尽管通胀压力减轻,料将使各大央行保持宽松政策.

过去两周对250多名分析师的调查结果显示,受访者调降了亚洲地区大多数主要经济体2013年的增长预估,表明今年初的乐观氛围可能只是昙花一现.

这将是连续第四度下修预估,新加坡、香港和韩国经济增速被调降较多,介于0.4至0.5个百分点之间.

"今年的全球需求仍将疲弱,但亚洲1月和2月的出口增速将加快,"野村的Wendy Chen表示.

"上半年国内生产总值(GDP)增速将加快,但下半年料将放缓."

预估中值上调的国家只有中国、日本和菲律宾.

中国今年经济增速料将从去年的7.8%反弹至8.1%,反弹力度料不会太大.

在10月调查中,受访分析师预计今年中国经济将增长7.8%.

分析师表示,即便对亚洲地区2013年的整体乐观情绪减弱,但表现仍会远好于上一年.

但就连温和的成长预估也面临众多风险.这很大程度上取决于中国今年的经济表现,以及美国和欧元区国家如何抗击债务问题.

美国政府去年底触及债务上限,目前正在采取特别措施来履行财政义务,但这些措施到3月可能耗尽.有关如何跨越这道障碍仍存在不确定性,因此企业暂停了招聘和扩张计划.

"虽然美国受到的财政拖累无疑将对(新兴亚洲)地区产生影响,但基本动能增强和尾部风险消退的气氛,将为增长提供支持,"摩根大通经济研究主管Bruce Kasman在客户报告中写道.

分析师亦上调对日本2014年3月止财年的增长预估,因之前日本政府宣布新的刺激支出计划,且寄望日本央行进一步出台宽松政策.

日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.

同样,印度经济今年料提速,因一系列改革开始见效,并且央行放松政策以刺激增长.

**银根将维持宽松**

虽然经济增长趋缓,但一直到最近,大多数亚洲央行都倾向于维持利率不变,或者收紧政策,因担心通胀问题.

但物价压力料将略微缓解,因此分析师现在预计将有一些降息.

相比上次调查,此次调查中分析师对大多数国家通胀率的预估,要么被下调要么维持不变,而澳洲、印度和韩国央行今年料将降息.

澳洲央行料将在第二季降息25个基点至2.75%,印度央行全年料将下调放款利率100个基点.

据分析师预计,韩国央行3月将下调指标利率至2.50%,目前为2.75%.

调查显示,其它大多数央行将维持利率不变.

由于亚洲多数地区的经济增长料呈温和,分析师已表示,对部分较为依赖出口的亚洲经济体的决策者而言,本币坚挺也是一个重要担忧.

随着投资者涌入亚洲寻找较高回报,韩国和泰国财长周三都对本币升值过快提出警告.(完)

(编译 丁琦/艾茂林/许娜; 审校 蔡美珍)

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