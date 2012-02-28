路透调查称布兰特原油今年均价料为110.3美元

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
伊朗是市场主要关注焦点,需求下滑因素退居次席 今年布兰特原油均价料为每桶110美元,较1月调查高出3美元
路透伦敦2月27日电---就像在2011年利比亚战争期间一样,多头再次主导油市,因担心以色列打击伊朗,且伊朗石油供应减少,以至于负债累累的西方经济体石油需求降低也成了次要因素.
根据路透对油市的最新月度调查,布兰特原油 LCOc1 今年均价料为每桶110.3美元,高於1月估计的107.30美元.
对於调查对象超过30名分析师的调查中,预估值改变3美元是一个很大的变化,上次出现这种情况还是在去年5月利比亚激战正酣时.
"西方阻止伊朗获得核武器的决心正在付出代价--这种代价可能包括石油冲击引起的第二次全球经济衰退,"石油经纪商PVM的David Hufton说.
以美元计价的布兰特油价上周五升至逾125美元的10个月高位,不过仍较2008年创下的纪录高位147美元低约20美元.但以欧元计价的布兰特油价上周触及纪录高点93.60欧元,超过了2008年峰值.
今年迄今,布兰特油价已经上涨逾15%,受伊朗情势担忧以及叙利亚、也门和南苏丹等中小型产油国减产影响.
上周出炉的数据显示,欧洲最强大的经济体--德国的经济活动意外疲弱,法国亦是如此,引燃该地区可能陷入衰退的新担忧.
美国油品需求接近最近15年来最低水准,暗示美国人驾车出行减少.(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
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