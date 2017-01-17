调查显示退欧疑虑令英国企业投资谨慎

路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。

根据YouGov及经济和商业研究中心(CEBR)的调查，12月份英国企业信心依然处于去年6月份脱欧公投以来的次高水平。

但这项针对500名高层主管的调查还显示，投资预期在11月份升温之后又有所降温。

调查显示，预计未来12个月投资将增加的企业决策人士比例从11月份的31%降至29%。

“虽然最新数据表明英国企业正受到退欧公投后的直接影响，至少目前是如此，但他们还是犹豫不决，”CEBR负责人Scott Corfe称。

“虽然大多数企业对于未来12个月的自身前景和国内销售持乐观态度，但他们对当前进行大笔投资看法谨慎，”他说。

另外，招聘公司REED周二表示，2017年至今在其网站上共贴出110,000个新工作岗位，较上年同期增加16%。

但培训行业工作岗位下降了逾54%，见习岗位减少26.5%。

“虽然我们必须承认英国退欧导致市场出现不确定性，但这些领域是经济的未来，不应该被忽视，”reed.co.uk的董事长James Reed表示。

英国就业市场迄今基本承受住了退欧冲击。路透访问的分析师预计，周三将公布的官方数据料显示，截至11月的三个月，英国失业率维持在11年低点4.8%。(完)