调查显示退欧疑虑令英国企业投资谨慎

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。
根据YouGov及经济和商业研究中心(CEBR)的调查，12月份英国企业信心依然处于去年6月份脱欧公投以来的次高水平。
但这项针对500名高层主管的调查还显示，投资预期在11月份升温之后又有所降温。
调查显示，预计未来12个月投资将增加的企业决策人士比例从11月份的31%降至29%。
“虽然最新数据表明英国企业正受到退欧公投后的直接影响，至少目前是如此，但他们还是犹豫不决，”CEBR负责人Scott Corfe称。
“虽然大多数企业对于未来12个月的自身前景和国内销售持乐观态度，但他们对当前进行大笔投资看法谨慎，”他说。
另外，招聘公司REED周二表示，2017年至今在其网站上共贴出110,000个新工作岗位，较上年同期增加16%。
但培训行业工作岗位下降了逾54%，见习岗位减少26.5%。
“虽然我们必须承认英国退欧导致市场出现不确定性，但这些领域是经济的未来，不应该被忽视，”reed.co.uk的董事长James Reed表示。
英国就业市场迄今基本承受住了退欧冲击。路透访问的分析师预计，周三将公布的官方数据料显示，截至11月的三个月，英国失业率维持在11年低点4.8%。(完)
(编译 孙国玉/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。