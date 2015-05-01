路透调查显示全球投资者4月趋于谨慎 开始增加现金持仓

路透伦敦4月30日 - 路透调查显示，全球投资者开始变得谨慎，略微削减股票等风险资产投资比重，小幅增加现金持仓，因为他们愈发担心市场将迎来震荡期。

对美国、欧洲、日本和英国46位基金经理和投资总监的月度调查显示，4月全球平衡型投资组合中股市平均配比下降13个基点至50.47%。

债市平均配比基本持平。调查显示，现金仓位从5.3%略升至5.45%。

受访者称，他们仍留意一些风险，包括美联储加息时间不当会阻碍依然脆弱的全球经济复苏，以及全球第二大经济体中国经济成长放缓速度快于预期。

“美国可能收紧政策加之全球经济成长疑虑，或导致债券和股市同时下跌，这种情况已经好几年没有出现了，”英国资产管理公司HFM Columbus投资主管Rob Pemberton表示。

其他潜在不利因素包括希腊退出欧元区，因其债务协商仍存分歧。

“最大的风险仍是中国经济硬着陆，但当局正在放宽政策以抑制这种风险。希腊退出欧元区也是一个风险事件，但系统性影响要小一些，不过将暂时打压欧洲股市，”Natixis资产管理公司的资产配置策略师Raphael Gallardo表示。

此次调查在4月15-29日进行，期间全球股市.MIWD00000PUS上扬近1%，并触及纪录高位。(完)