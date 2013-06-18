调查：中国及其他东亚股市料摆脱近期跌势

资料图片显示一位股民在沈阳一家证券公司营业部盯着股票报价屏幕。 REUTERS/Stringer

* 亚洲新兴股市料扳回今年迄今为止的跌幅

* 对经济复苏和政策放松的寄望料抑制跌势

* 颇具吸引力的股票估值将推高股市

路透班加罗尔6月18日 - 周二公布的路透调查显示，中国及其他东亚股市将能摆脱近期的动荡走势，2013年将录得一些年度升幅，因为市场寄望于经济复苏、下半年政策将放松及股票估值更具吸引力。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能很快开始缩减刺激计划规模的担忧，导致近几周投资资金从亚洲新兴股市大规模外流，台湾加权股价指数.TWII以外的多数亚洲股指处于颓势。

根据汤森路透的数据，以12个月远期市盈率衡量，这股溃败之势已把中国、香港、韩国和台湾的股票估值打压至五年均值下方。

但路透6月10-17日间对股票分析师的调查显示，上述股市将扳回这些跌幅，而且从现在起直至年底，最低涨幅预计是台湾股市的7%，中国沪综指料上涨11%，最高涨幅预计是香港和韩国股市的13-14%。

然而，近期股市大幅下挫之势令多数分析师感到错愕，而且稍早给出的2013年股市两位数的涨幅预估已被大幅下修。

“市场将继续揣测美联储将何时开始缩减其量化宽松的规模，但我认为美联储今年将不会采取行动，”第一上海证券策略师叶尚志表示。

美联储为期两日的政策会议将于周三结束。市场将密切关注此次会议，以期获得有关美联储何时将开始撤除刺激政策的最新指引，特别是在最近就业和房产数据显示美国经济似乎走上了稳步复苏之路的情况下。

尽管存在缩减刺激规模的风险，但通常看多的股票策略师仍再次预计，中国、香港、韩国和台湾的股市，从现在起直至2014年年中，将录得近两位数的涨幅。

沪综指.SSEC今年料收在2,400点，即较当前水准上涨约11%，全年涨幅近6%。

到明年6月，沪综指料进一步攀升至2,500点。

“中国经济可能会逐步复苏，进而支撑股市。然而，由于受到了首次公开发行(IPO)重启和流动性趋紧的打压，下半年股市涨幅将受限，”东莞证券策略师潘少昌表示。

分析师称，中国经济数据疲弱，企业获利不佳，而且即使是在现金短缺已拉低香港和中国大陆股市的情况下，中国人民银行仍不愿向银行间市场注入资金。

但颇具吸引力的估值可能会重振这些地区的股市。

沪综指和香港恒生指数.HSI目前的股价水准是未来12个月获利预估的逾9倍，远低于分别是逾15和13的各自10年平均水平。

根据这项调查，预计到2013年底恒生指数将来到24,000点。这将相当于较当前水准上涨逾13%，全年涨幅接近6%。

到2014年年中，该指数料将触及24,500点。

**韩国和台湾股市料大涨**

韩国综合股价指数.KOSPI下半年亦料将大幅上涨，因为预计国内和全球经济以及企业获利将出现改善的迹象，所以国内消费类股和科技权重股将走升。

预估中值显示，韩国综合股价指数今年年底料为2,150点，较周一收盘价1,883.1点上升14.2%。全年升幅接近8%。

“我们预计，包括经济状况和企业获利在内的市场基本面将在今年下半年改善，”Hana Daetoo Securities市场分析师Cho Yong-hyun表示。

同时，台湾加权股价指数今年料收在8,550点，较稍早的预估几无变化，但较当前水准涨4%，较2012年收盘水准7,699.5点涨11%。

在近期的动荡走势中，台湾股市的表现要好于亚洲其他股市，这主要是因为电子和多元化的半导体市场颇具韧性，受益于苹果等全球科技巨擘的需求。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。