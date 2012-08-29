调查：中国8月官方制造业PMI料降至九个月低点

* 公布项: 中国8月官方制造业PMI

* 公布时间: 9月1日(周六) 约9:00

* 路透预估中值: 50.0 预估区间: 49.3 ~ 50.7 (17家受访机构)

* 历史数据: 7月--50.1; 6月--50.2; 5月--50.4; 4月--53.3

重点关注:

接受路透调查的17位分析师预估中值显示,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.

兴业银行首席经济学家鲁政委指出,从草根调研数据看,8月上半月尚无明显反弹动力,主要生产资料价格续跌,钢材需求未见好转,新开工工程亦没有增多迹象,而且重卡和工程机械销售都持续低迷.

受季节性因素影响,中国8月官方PMI往往上行,但在经济下行压力较大的时候回升幅度通常很小."汇丰PMI回升幅度和官方PMI变动相关,8月汇丰PMI大幅回落,意味着8月官方升幅将更小,"他预计,8月官方数据将落在50.0-50.2区间,中值为50.1.

汇丰上周公布8月中国制造业PMI初值回落至47.8,创下九个月新低,主要受新出口订单和产出分项指数双双大幅恶化所累;而中国7月工业企业利润同比下降5.4%,降幅为年内最大,企业效益持续萎靡也将打击其投资动力.

国务院总理温家宝日前在广东省调研後称,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长.

受访17家机构中,有五家给出的估值在50下方.若果真如此,将是官方PMI九个月来首次跌至荣枯线下方.该指数前次跌破50是在去年11月,当时仅有49.0.上月该指数则创八个月来新低.

华融证券分析师肖波认为,从目前宏调力度来看企业信心并没有恢复,上下游的需求和供给都很疲弱,出口下滑很快且没有好转的迹象.他认为实体经济下滑还会持续一段时间,未来需要继续适度放松货币政策,并加大结构性投资.华融给出的估值为49.3.

投行巴克莱最新报告预计,中国经济面临更多下行风险,而外需放缓和政策支持不足,恐在三季度继续拖延中国经济复苏.该投行将今年中国成长率预估从8.1%下调至7.9%,也即是说三四季度增速预计分别在7.7%和8.1%.

* 市场影响:

官方制造业PMI持续低迷,料进一步打击投资者信心.中国股市沪综指.SSEC已经跌穿2,100点.在没有更多利好政策出炉的情况下,市场整体悲观情绪难改,众多股票调整不到位,短期仍下看2,000点整数关.

但如果PMI数据优於预期,无疑将向金融市场注入一剂"强心针",有望带动沪综指走强,并给亚洲地区股市乃至全球市场构成提振.

以下是各机构给出的8月官方PMI预估详情:

农业银行 50.2

澳新银行 49.7

国开证券 50.7

中金公司 50.6

中信证券 50.3

德意志银行 49.3

东兴证券 50.1

光大证券 49.5

Forecast PTE 50.0

华融证券 49.3

兴业银行 50.1

ING金融市场 50.0

民生证券 50.0

法兴银行 49.7

渣打 50.3

瑞银 50.5

浙商证券 50.0

------------------

中值 50.0

7月数据 50.1(完)

--发稿 乔艳红; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。