调查: 中国12月官方制造业PMI预计续升至51

* 公布项: 中国12月官方制造业PMI

* 公布时间: 1月1日(周二) 约9:00

* 路透预估中值: 51.0

* 预估区间: 50.5~51.8

* 历史数据: 11月--50.6; 10月--50.2; 9月--49.8; 8月--49.2

路透北京12月28日 - 中国制造业回暖的趋势料将进一步确立.路透调查的10名分析师预估中值显示,中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续升至51.0,这意味着该指数将创八个月最高水准,并连续三个月处于荣枯线上方.

12月汇丰制造业PMI初值续升至14个月高位,刚公布的11月规模以上工业企业利润同比增速继续扩大至22.8%,均印证制造业复苏动力逐渐增强,不过外需疲软依然构成较大压力.

"受逆周期政策干预和库存调整进程的影响,制造业生产活动将继续改善,12月汇丰PMI预览值再次回到扩张区间,显示中采PMI进一步回升概率大."招商证券宏观分析师谢亚轩在报告中指出,该机构对12月PMI的预估为50.8.

Forecast Pte驻新加坡分析师Connie Tse指出,尽管制造业活动近期改善,但贸易数据仍波动剧烈,说明出口尚未摆脱困境.

中国今年实现10%的外贸增长目标已无望,商务部部长陈德铭周五预计,今年外贸增速约为6%.商务部发言人之前曾表示对明年外部经济环境仍不宜乐观.

中国经济四季度呈现明显的向好迹象.在内需的支持下,11月经济数据整体维持偏暖态势.

稍早举行的中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并强调明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定.

有参与内部讨论的消息人士透露,2013年中国经济增长目标可能仍定在7.5%,官方研究机构--国家信息中心则在最新报告中预计,明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.

以下是各机构给出的12月官方PMI预估详情:

西班牙对外银行(BBVA) 50.9

大和资本市场 50.8

Forecast Pte 51.0

国泰君安 51.1

海通证券 51.8

华宝信托 50.5

兴业银行 51.0

招商证券 50.8

申银万国 51.0

渣打银行 51.0

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中值 51.0

11月数据 50.6 (完)

(发稿 宿泱韫/药朝清; 审校 林高丽)

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