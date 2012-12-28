调查: 中国12月官方制造业PMI预计续升至51

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
* 公布项: 中国12月官方制造业PMI
* 公布时间: 1月1日(周二) 约9:00
* 路透预估中值: 51.0
* 预估区间: 50.5~51.8
* 历史数据: 11月--50.6; 10月--50.2; 9月--49.8; 8月--49.2
路透北京12月28日 - 中国制造业回暖的趋势料将进一步确立.路透调查的10名分析师预估中值显示,中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续升至51.0,这意味着该指数将创八个月最高水准,并连续三个月处于荣枯线上方.
12月汇丰制造业PMI初值续升至14个月高位,刚公布的11月规模以上工业企业利润同比增速继续扩大至22.8%,均印证制造业复苏动力逐渐增强,不过外需疲软依然构成较大压力.
"受逆周期政策干预和库存调整进程的影响,制造业生产活动将继续改善,12月汇丰PMI预览值再次回到扩张区间,显示中采PMI进一步回升概率大."招商证券宏观分析师谢亚轩在报告中指出,该机构对12月PMI的预估为50.8.
Forecast Pte驻新加坡分析师Connie Tse指出,尽管制造业活动近期改善,但贸易数据仍波动剧烈,说明出口尚未摆脱困境.
中国今年实现10%的外贸增长目标已无望,商务部部长陈德铭周五预计,今年外贸增速约为6%.商务部发言人之前曾表示对明年外部经济环境仍不宜乐观.
中国经济四季度呈现明显的向好迹象.在内需的支持下,11月经济数据整体维持偏暖态势.
稍早举行的中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并强调明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定.
有参与内部讨论的消息人士透露,2013年中国经济增长目标可能仍定在7.5%,官方研究机构--国家信息中心则在最新报告中预计,明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.
以下是各机构给出的12月官方PMI预估详情:
西班牙对外银行(BBVA) 50.9
大和资本市场 50.8
Forecast Pte 51.0
国泰君安 51.1
海通证券 51.8
华宝信托 50.5
兴业银行 51.0
招商证券 50.8
申银万国 51.0
渣打银行 51.0
-------------------------
中值 51.0
11月数据 50.6 (完)
(发稿 宿泱韫/药朝清; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
路透上海2月17日 - 中国股市沪综指周四收涨0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加31亿元人民币，连续第四日上升；两市两融余额为8,959.1亿元，创四周来高点。
路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。