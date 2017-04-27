高净值人士看好今年中国股票市场 人民币汇率将保持稳健--报告

路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行(601166.SS)与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。

该份名为《中国私人银行2017：十年蝶变 十年展望》的报告并指出，在金融去杠杆和信用风险压力下，财富管理机构需加强资本市场的投资能力建设，加强股权、权益类产品以及保险类产品的供给。

“高净值人士预计在2017年维持相对稳健的投资风格与投资偏好，但对股票市场的信心有所提升。”报告称，“这是继2015年股市大幅震荡后，高净值客户首次在调研中表现出了对股票的较高兴趣，对股权、权益类产品的信心有所增加。”

在金融产品投资方面，在增持产品种类中，银行理财、存款、信托、保险和股票占比较高；而在减持产品种类中，信托和非银行固收类产品以及存款占比较高。

这意味着，受访者对银行理财产品仍相当信任，但由于打破刚性兑付预期走强等多重因素，对非银行发行的固收产品观点出现分化。

对于房地产市场，54%的受访者认为至少一二线城市的房地产价格将持续上涨，整体上涨预期弱于去年。

不过，报告认为，虽然高净值人群对宏观环境预期较为乐观，但今年市场环境仍充满不确定性：国际政治经济环境日趋复杂、黑天鹅事件可能愈发频繁；国内宏观经济转型深入、监管持续收紧可能对市场产生较大影响。

因此，财富管理机构应做好多方面准备。一方面，在房地产市场调控趋严的大环境下，一旦房产市场转入冷静期，可能有大量释放出来的资金寻求新的投资渠道，给财富管理市场和金融市场投资带来机会。各家财富管理机构应当加强投顾和客户综合服务能力，以吸引资金抓住机会。

另一方面，在金融去杠杆和信用风险压力下，固收类产品恐难恢复前几年的火热态势。因此，财富管理机构尤其需要蓄力资本市场的投资能力建设，加强股权、权益类产品以及保险类产品的供给，有效应对市场的机遇和挑战。

根据BCG的测算，2016年中国个人可投资金融资产规模已经稳居世界第二，达到126万亿人民币，约为当年国民生产总值的1.7倍，占中国总体个人可投资金融资产总量的43%；预计到2021年，中国个人可投资金融资产规模达到220万亿元。（完）