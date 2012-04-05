调查：金融机构预期中国4月降存准

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月5日电---第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国在4月调降存款准备金率的预期提高;并对当月债市持相对乐观的态度,因经济继续放缓,以及流动性预期能维持宽松格局.
逾六成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将在4月下调一次法定存款准备金率;且有逾四成的受访机构还预期,二季度准备金率会调降两次.
中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.
受访机构对4月债市依然偏乐观,因经济放缓态势及流动性维持宽松预期,但各项指标的预期跌幅仅为个位数.其中,10年期国债收益率4月末估值的机构预测均值,较3月末降2个基点(bp)至3.4850%.
此外,和前三期展望调查一样,机构对中国出台降息举措仍较谨慎.全部27家机构中有26家都认为,央行在4月份不会调降一年期存款基准利率(目前为3.50%).
第四期展望调查共有27家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家;而保险类和基金类参与机构也还是三家,分别是人寿资产、国泰人寿和中银基金.
汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
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