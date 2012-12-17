调查：中国2013年全国住宅均价料涨7% 政策持稳房产税有望扩围

* 2013年中国住宅均价预计上涨7%--调查

* 近期房地产销售回暖之势将延续至明年

* 明年调控政策不放松,房产税有望扩围

路透北京12月17日 - 路透调查显示,2013和2014年中国住宅均价料将上升,而近期出现的楼市销售回暖将延续至明年;政策上则将基本维持现状,限购限贷不会放松,房产税试点城市扩大明年年内仍有可能.

在15家接受路透调查的中外机构中,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预估为2%;对于2014年的房价,受访者分歧较大,除两家预计持平外,其他均认为会上涨,最大涨幅预估为11%.

调查中值显示,明后年全国住宅均价分别约上涨7%和5%.受访分析师认为,宏观经济企稳,货币环境相对宽松,自住性需求支持,在这些因素下,近期房地产销售回暖将持续到明年,房价亦会上涨;同时,由于限购等调控政策不会放松,涨幅不会过大.

"政策环境--包括房地产调控和货币政策等,没有发生变化,购房者仍有入市意愿,市场量价仍会保持向上的惯性."中国指数研究院何田表示.

今年上半年,始于2010年的房地产调控取得较明显的成效,各地房价同比下滑,开发商投资亦急剧萎缩,但随着年中为"稳增长"而放松货币政策,加之房企"以价换量"销售充实现金,房地产市场下半年开始逐步回暖,从统计局公布的房地产指标看,多数已触底回升.房地产成交在近两月持续上升.

"销售回暖至少会持续到明年二季度."莫尼塔房地产分析师罗雨指出,他认为中国城镇房地产市场在中低端仍处于供不应求的状态,在信贷环境依然向首套倾斜并支持中低端需求增长的背景下,看好明年楼市销售.

多位分析师提及未来房价上行将面临政策风险."政策目标仍然是维持市场稳定增长,如果量价大涨,必然引来政策收紧."中原集团研究中心总监刘渊称.

中国国家统计局公布的10月70个大中城市新建住宅销售价格环比微升,房价上涨城市个数亦有所增加,显示后期上行压力仍然存在.而中国指数研究院最新数据显示,11月百城新建住宅均价连续第六个月环比上涨,且涨幅较上月略有扩大.十大城市均价同比连续11个月下跌后开始上涨,环比涨幅超出百城平均水平0.13个百分点.

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时,14家接受调查的分析机构中,除一家认为在合适水平之下,其余介乎合适水平与极度高估之间.与前一期调查的结果类似.

**政策稳定,房产税有望扩围**

在调控政策方面,受访人士均认为将保持平稳,限购政策2013年不会取消.

"持续三年的楼市调控本身已说明,目前市场存在不合理因素,无法用市场完全解决.比如土地财政、收入分配、社会保障、金融体系等,这些因素在短期内难以根本改变,因此决定了房地产调控将在未来仍会继续存在."中原地产的刘渊表示.

中信证券房地产分析师付瑜认为,一线城市限购不会取消,二三线如果限购政策有变动,也应该是有替代政策,如流转环节的交易税类似香港.

周末召开的中央经济工作会议指出,明年将继续坚持房地产市场调控政策不动摇,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量.

对于近期讨论再度升温的房产税试点扩大问题,除两家外其他受访机构均认为2013年会成形,但对于房产税扩围的城市,存在较大分歧:一些受访者认为会在一线城市,或者市场发育较好的城市(通常为省会城市);另一些则认为二三线城市,或者中小城市有试点可能.

目前中国仅上海和重庆两市开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.

在15家接受调查的分析机构中,多数认为明年年内不会降低首套房的首付款比例,有一家认为可能在四季度降低,另有一家表示不确定.(完)

(发稿 宿泱韫/邵晓忆; 审校 杨淑祯)

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