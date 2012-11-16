调查：中国新领导人将采取何种对日政策？日本企业心中无底

路透东京11月16日电---路透调查结果显示,在当前中日紧张关系不断发酵之际,日本企业对於中国新领导班子将采取何种政策心中无底,不得不放眼其它地区,以求扭转当前的低迷形势.

在本次路透进行的企业调查中,47%的受访企业表示,不确定中国领导人换届会在对日立场方面产生什麽影响,29%的企业预期现行政策将会延续,17%预期会有更加强硬的行动.

"中国发生的示威活动较为零散,并没有演变成全国性的风潮,因此展望未来,(反日情绪)不用过於焦虑,但也不能忽略不提,"元器件生产商山一电机(Yamaichi Electronics)(6941.T)社长Shunji Orita在本周业绩简报会後表示.

日本政府统计数据表明,自1990年以来,数以千计的日本企业及其供应商投资将近1万亿(兆)日圆在中国建厂,创造了超过160万个岗位.

**营收受影响**

受访中将近半数日本制造企业预计与中国相关的营收将低於最初的预期.

最近这一次财报季,从相机厂商佳能(7751.T)到汽车厂商日产汽车(7201.T),众多日本企业都调降年度获利预估,称这是由於中国抗议活动影响公司的营收.

"抵制日货的倡议已在中国社会得到接受,购买日本商品的人会受到批评."佳能财务长Toshizo Tanaka上月末对记者表示.

**放眼亚洲**

随着反日情绪和人工成本上升,在中国做生意变得日益艰难,日本制造商开始越来越多的转向其它亚洲国家,寻求营收增长.

逾40%的受访制造商称,正着眼印度和印尼,另有三分之一选择越南,五分之一选择缅甸.

"对日本企业而言,东南亚是一个富有活力的市场,那里离日本不远,中产阶层不断扩大推动经济增长,而且已经有不少自由贸易协定."Nippon Research Institute资深研究员Hiroyuki Fujiwara称.

路透企业调查是汤森路透委托Nikkei Research在10月29日-11月12日期间进行的,受访企业有400家,制造商与非制造商各占一半.(完)

--编译 郑茵/程琳;审校 孙茉莉

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