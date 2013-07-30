调查：中国7月官方制造业PMI料回落至分水岭之下

* 公布项: 中国7月官方制造业PMI

* 公布时间: 8月1日(周四)约9:00

* 路透预估中值: 49.9

* 预估区间: 49.2 ~ 50.2

* 历史数据: 6月--50.1；5月--50.8；4月--50.6；3月--50.9；2月--50.1

路透北京7月30日 - 路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--49.9。

汇丰PMI已经降至50的荣枯分水岭之下，且今年可能成为中国连续第二个PPI为负的年份，这都显示出，经济结构调整时期的代价--制造业需求乏力经营困难，中国经济仍在底部运行。

湘财证券研究所宏观策略部副经理罗文波表示，6月金融层面资金紧张的影响将在7月体现出来，工业生产者出厂价格指数(PPI)的持续回落，也对企业和库存构成压力，而且，PMI在历年8月份前后都有往下走的趋势。

大多数分析师都认为7月PMI将较上月回落或持平，差异只在于回落的幅度大小。海通证券宏观分析师高远表示，预计购进价格指数会有反弹，而且从高频数据看7月电力还是比较强劲，说明生产端也有改善，这两项对PMI会有比较正向的贡献，因此7月PMI的降幅可能较往年不太明显。

越来越多的迹象显示，下半年中国经济依然不乐观，漫漫改革征程可能伴随着经济底部徘徊。摩根大通银行首席经济学家朱海斌周一就表示，中国三、四季度GDP同比增速预计分别在7.4%和7%。

业界普遍认为，本轮经济增速持续下行却等不到中央援手，体现了中国政府对经济结构调整的决心。继6月的银行间流动性紧张之后，7月末银行间市场回购利率再现上扬，但央行却迟迟未动。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。

同时，为了有针对性的扶持经济，中国国务院常务会议决定进一步公平税负，从8月1号起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税。

稍早公布的7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩至47.7，并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。汇丰定于本周四（8月1日）公布中国7月制造业PMI终值。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的7月中国官方制造业PMI预估详情:

4cast 49.6

西班牙对外银行 50.0

日本大和资本市场公司 49.4

海通证券 49.9

兴业银行 50.2

ING 资本市场 49.6

野村证券 49.2

日信证券 49.8

上海证券 50.1

渣打银行 50.0

湘财证券 49.8

浙商证券 50.1

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路透中值 49.9

6月数据 50.1(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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