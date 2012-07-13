调查：预测机构对下半年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京7月13日电---路透调查显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.

以下为接受路透调查的15家中外分析机构的调查结果汇总,调查时间为7月9-12日.

1.您认为2012年下半年中国全国平均房价走势及变动幅度(12月底与6月底相比)?

在14家接受调查的分析机构中:

11家认为2012年下半年全国住宅均价涨幅将达1-5%

1家认为住宅均价同比将持平去年

2家认为住宅均价跌幅为2.5-3%

1a.您认为2012年上半年中国全国平均房价走势及变动幅度(6月底与去年底相比)?

14家接受调查的分析机构的预测中值为下跌1.4%

预测区间介於-9%-26%

2.您认为近期出现的楼市销售回暖会持续吗?

在15家接受调查的分析机构中:

12家分析机构认为成交量将持续回暖

3家认为成交持续回暖不可持续

4.您认为2012年下半年中国房地产调控政策会有所放松吗?

在15家接受调查的分析机构中:

13家分析机构认为调控政策不会放松

2家认为调控政策会放松

5.您认为中国会在2012年内降低首次购房的首付款比例吗?如会,则在何时?

在14家接受调查的分析机构中:

11家预计中国在2012年年内不会降低首套房的首付款比例

3家认为会在年内

6.您认为中国会在2012年内取消限购吗? 如会,则在何时?

14家分析机构均认为不会取消限购

7.您认为中国会在2012年内扩大房产税试点城市吗?

在15家接受调查的分析机构中:

10家分析机构认为中国会在2012年内扩大房产税试点城市

5家分析机构认为年内不会扩大

8.从1到10的范围内,您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度,用哪个数字表示最合适?1表示房价极度低估,5表示房价水平合适,10表示房价极度高估.

20家接受调查的分析机构的预测中值为7,预测区间为6-9.

以下为参加预测的主要机构:

澳新银行、中银国际、美国环球通视(IHS Global In-sight)、荷兰国际集团(ING BANK)、中原集团、REICO工作室、克力思咨询(EC Harris)、东兴证券、东方证券、海通证券、中房驰昊、链家、长城证券、上海证券、中国指数研究院.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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